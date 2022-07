Nabo til udviste kriminelle: - Jeg er rystet

Morten Lindrup er rystet over, at udviste udlændinge skal til Vrå

- Jeg er rystet over, at jeg kan læse, at det er dømte mordere og pædofile, der skal flytte ud i et lille lokalsamfund som Vrå.

Sådan udtrykte Morten Lindrup, der er nabo til det kommende botilbud, sin frustration over Udlændingestyrelsens beslutning om at flytte omkring 14 udviste, mord- og pædofilidømte udlændinge til nordjyske Vrå.

Planen var, at de skulle bo i Center Sandvad i Vejle Kommune, men efter afsløringer om de udviste udlændinges baggrunde, måtte Udlændingestyrelsen opgive samarbejdet med kommunen.

Derfor skal de udviste nu til Botilbuddet Norden ApS i Vrå, og planen er, at de skal flytte til byen 1. september 2022.

300-400 borgere var af den grund mødt op til demonstration mod beslutningen onsdag eftermiddag.

Det vurderes, at mellem 300-400 var dukket op til demonstration i Vrå. Foto: René Schütze

Vi er ikke trygge

At Vrå var blevet udvalgt var nyt for alle. Det gælder også borgerne i Vrå, der måtte læse om det i medierne.

- Nu skal der bare placeres et center her, hvor der er tale om nogle temmelig belastede beboere.

- Det er vi ikke trygge ved, og vi ville gerne have haft en ordentlig dialog, inden sådan noget blev truffet, siger Erik Biegel, der er medinitiativtager til demonstrationen i byen.

Erik Biegel er medinitiativtager til demonstrationen onsdag eftermiddag. Foto: René Schütze

At der er tale om nogle kommende naboer med voldsomme baggrunde, bliver langt fra hilst velkommen af Morten Lindrup, der bor i byen.

- De skal bo på en ejendom i Vrå og bo i en by, hvor der i øjeblikket vælter børnefamilier til. Det er jeg meget rystet over som nabo.

- Jeg har svært ved at forstå, at Udlændingestyrelsen kan lave en aftale med en privat mand. Så kan det godt være, at der er styr på tilladelser, men den type mennesker skal ikke være på en landejendom. De skal lukkes inde og være under nogle sikrede forhold.

- Der skulle have været indbudt til møde i dag (onsdag 6. juli, red.). Er du blevet indbudt?

- Jeg er overhovedet ikke blevet indbudt til noget møde, og jeg er en af de nærmeste naboer til det her.

Derfor håber Morten Lindrup, at kommunen og politikerne i byen vil gå ind i sagen.