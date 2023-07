Naboer raser over Elon Musk-skilt

Elon Musk har rejst et enormt lysende X-skilt på hovedkvarteret for det sociale medie før kendt som Twitter

Der er dømt nabostrid i den amerikanske techhovedstad, San Francisco, hvor rigmand Elon Musk har opført et stort lysende skilt af bogstavet X på hovedkvarteret for det sociale medie, som før var kendt som Twitter.

En bruger skriver på det sociale medie, at han ville have været 'rasende', hvis han havde boet over for hovedkvarteret med det store blinkende X. Opslaget akkompagneres af en video, der viser skiltet blinke og lyse nabobygningen op.

- Forestil dig at have dette fandens X-skilt lige over for dit soveværelse, skriver brugeren @itsmefrenchy123.

En anden, brugeren @DollyMarlowe, skriver, at hun er chokeret over det manglende hensyn.

- Jeg er bare helt chokeret over den umiskendelige mangel på hensyn over for nogen som helst nogensinde, skriver hun.

I San Francisco, som ligger i den nordlige del af delstaten Californien, har den lokale byggestyrelse tilmed iværksat en efterforskning af sagen.

Men hele to gange er inspektører fra styrelsen blevet nægtet adgang til taget på bygningen af ansatte fra X, fortæller en inspektør fra byggestyrelsen. Ifølge inspektøren siger en af de ansatte fra X, at opførelsen af det lysende skilt er midlertidig.

Alligevel mener styrelsen, at opførelsen kan være i strid med reglerne.

Elon Musk købte sidste år det sociale medie Twitter og har siden indført en lang række ændringer for mediet.

Rigmanden Elon Musk, som også er administrerende direktør for elbilproducenten Tesla og rumvirksomheden SpaceX, har blandt andet indført en række betalingsmodeller og begrænset, hvor mange opslag man kan læse, hvis man ikke betaler for at bruge det sociale medie.

Senest har Musk gjort op med Twitters navn og relanceret det sociale medie som X.