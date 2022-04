Naboer til naturnationalparkerne frygter for ulykker med dyrene

De ti kommende naturnationalparker er blevet offentliggjort, og en af de ti områder skal ligge i Mols Bjerge.

Det har fået en flok lokale til at råbe op - og i spidsen for det, er Linda Klindrup.

Hun frygter, at der vil komme ulykker med de fritgående dyr.

Selv har hun været meget tæt på en ulykke med de køer, som allerede græsser i Mols Bjerge.

Omringet af køer

Kun få hundrede meter fra, hvor Linda Klindrup bor, skal et hegn indhegne en af statens naturnationalparker. Bag hegnet skal naturen have frit liv, og dyr skal græsse på området.

- Det er for mig ikke, at naturen skal have lov til at leve frit. Det gør den allerede, siger Linda Klindrup.

Linda Klindrup bor lige op og ned af den kommende naturnationalpark i Mols Bjerge. Foto: Anders Brohus

- Problemet er, at det ikke længere vil være muligt at færdes på den anden side af hegnet fra dyr, som skal græsse. Os der bor i området bruger jo vejene som infrastruktur, og forestil dig at sende dit barn af sted på cykel hjem til en ven, og han eller hun bliver omringet af 25 køer på sin vej.

Selv har Linda Klindrup prøvet en lignende situation. For i Mols Bjerge har de allerede erfaringer med fritgående dyr.

- Jeg kom ridende med en udviklingshæmmet pige, og langt væk fra kom en flok køer løbende og omringede os. Mine heste er selvsagt meget rolige, nu hvor jeg bruger dem til terapiridning, men det kunne hurtigt været blevet farligt, og vi måtte bakke ud med begge heste, fortæller Linda Klindrup, der i flere år har kæmpet med, at hegnene i Mols Bjerge er blevet lagt mere og mere sammen, og dermed færre muligheder for at færdes mellem hegnene.

Linda Klindrup har selv været i en situation, hvor hun blev omringet af en flok køer, da hun kom ridende med en af sine beboere. Foto: Anders Brohus

Opråb til ministeren

Det kom ikke som nogen overraskelse for Linda Klindrup og de andre i nærområdet, at Mols Bjerge vil blive en af de kommende naturnationalparker, men Linda Klindrup føler, at regeringen ikke lytter til naboernes bekymringer, før ulykken er sket.

- Lea Wermelin siger, at de dyr, der kommer i naturnationalparkerne, ikke bliver tilskudsfodret, og derfor ikke har interesse for mennesker. Dyr er dyr, og de reagerer på instinkter og ikke på, om de bliver tilskudsfodret eller ej, siger Linda Klindrup.

- De selv samme køer, som omringede mig, lå og sov, da en familie gik forbi dem et par dage senere. Igen - det er dyr, og man kan ikke stole på dem.

Ifølge Regeringen skal naturnationalparkerne være store hegnede arealer, hvor naturen skal leve frit, og dyr som køer skal græsse områderne af. Foto: Anders Brohus

Ifølge Linda Klindrup kunne en løsning være, at de stier, som er brugt at cyklister, vandrere, børn og lokalbefolkningen vil blive hegnet ind, og der under dem kom ko-tunneller, så dyrene frit kan passere.

Men hun tvivler på at blive hørt.

- Jeg har lidt en fornemmelse af, at det er bestemt på forhånd. Vi har haft rigtig svært ved at få kontakt med ministeren til trods for, at vi har afleveret en underskriftindsamling fra 600 mennesker i og omkring Mols Bjerge.

Linda Klindrup føler sig ikke hørt. Og som en af de nærmeste naboer til den kommende naturnationalpark, er det en indgribende ting i hendes hverdag, når Mols Bjerge bliver hegnet. Foto: Anders Brohus

Ekstra Bladet forelagt miljøminister Lea Wermelin (S) bekymringerne fra Linda Klindrup.

Miljøminister Lea Wermelin (S). Foto: Jens Dresling

Til det svarer ministeren:

- Det der bliver forskellen er, at det ikke er tamme dyr, som er vant til at blive fodret at mennesker. Af den årsag vil de ikke være menneskesøgende. Derudover kommer de til at færdes på meget store arealer.

- Ser I mulighed for at indhegne således, at det vil være muligt at bruge naturnationalparkerne uden at skulle færdes i samme område som dyrene?

- Nu starter der lokale projektgrupper op, hvor man inddrager naboer og de organisationer, som bruger områderne meget. Sammen finder vi den bedste måde at udnytte områderne. Men meningen er, at det skal være store sammenhængende områder.

- Mener du, at det er forsvarligt at lade for eksempel en børnehavegruppe på måske 25 børn og fire voksne færdes indenfor hegnet med dyrene?

- Ja, det mener vi, at det er fuld forsvarligt. Vi har gode eksempler på blandt andet børnehavegrupper, som er vant til at færdes sådan nogle steder. Det er klart, at vi har et ansvar i at passe ordentlig på dyrene og sikre, at de lever under ordentlige forhold.