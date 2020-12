Nabolande evakuerer familier i fangelejr - hvad nu, Mette?

Finland og Tyskland gør nu det, som både den amerikanske regering og det kurdiske selvstyre har opfordret Europa til; henter statsborgere hjem fra de syriske teltlejr i al Hol og al Roj, hvor også 25 danske børn befinder sig.

I en fælles aktion evakuerede finske og tyske myndigheder lørdag 23 statsborgere, så de nu er i de to landes varetægt, og det bør inspirere den danske regering, skriver generalsekretær i Røde Kors Anders Ladekarl på Twitter.

'Tyskland og Finland henter 23 børn og kvinder hjem fra lejre i Syrien. Måtte det inspirere regeringen til at gøre det samme,' skriver han.

Tyskland vil fortsætte

For Tysklands vedkommende er der tale om 12 børn og tre kvinder, og den tyske udenrigsminister Heiko Maas udtaler i en pressemeddelelse, at det sker af humanitære grunde.

- Jeg er meget lettet over, at det er lykkedes for os at repatriere 12 kvinder og tre mødre fra lejrene i det nordøstlige Syrien. Repatrieringen skete af humanitære årsager og involverede forældreløse samt syge børn - sager, hvor en repatriering blev vurderet som nødvendig og presserende, siger Heiko Maas og varsler, at Tyskland i den kommende tid vil hente flere statsborgere hjem.

- Det her er en god nyhed lige op til jul, og det er opløftende med tanke på, at vi også i andre sager kan lykkes med hente borgere hjem. Vi vil fortsætte med dette arbejde i de kommende uger og måneder, siger den tyske udenrigsminister.

Det tyske udenrigsministerium understreger samtidig, at den tyske anklagemyndighed allerede har indledt en efterforskning af kvindernes potentielle lovovertrædelser.

Finland forpligtet til at beskytte børn

Under samme aktion hentede de finske udenrigsmyndigheder seks børn og to kvinder ud af Syrien.

Det er første gang, at Finland repatrierer kvinder. Ifølge en pressemeddelelse fra det finske udenrigsministerium sker det med henvisning til Finlands forfatning og landets forpligtelse til at beskytte børns basale rettigheder.

Mettes uønskede børn Teltlejrene i det nordøstlige Syrien bliver kaldt 'helvede på jord' og 'Europas Guantanamo'. Det anslås, at der bor 68.000 mennesker i lejrene, og flere organisationer har advaret om, at lejrene kan ende med at udklække nye terrorister, ligesom der jævnligt kommer rapporteringer om radikalisering i lejrene, hvor Islamisk Stat sidder på magten. I lejrene sidder 25 danske børn, som enten er født i Syrien eller Danmark, og hvis forældre tog ned for at bo i Islamisk Stat. 19 af disse børn er i alderen 1-13 år. Statsminister Mette Frederiksen har afvist at hente børnene hjem. 'Deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for Islamisk Stat, og dermed har de truffet et valg på deres børns vegne,' sagde hun 26. november 2019 i Folketingssalen. USA har gentagne gange opfordret lande som Danmark til at hente sine statsborgere hjem. Indtil videre har Danmark dog kun hentet to hjem: et forældreløst spædbarn og en 13-årig dreng, der var alvorligt syg.

- Offentlige myndigheder i Finland er så vidt muligt forpligtet til at beskytte grundlæggende rettigheder hos de finske børn, der er indespærret i Al Hol. Beskyttelsen af disse rettigheder kan kun finde sted ved en repatriering til Finland, lyder det.

Det finske udenrigsministerium understreger i samme ombæring, at det er i børnenes bedste interesse, at også deres mødre hentes hjem.

Finland og PET på bølgelængde

I pressemeddelelsen fra Finland fremgår det derudover, at jo længere børnene opholder sig i teltlejrene uden uddannelse og beskyttelse, jo sværere bliver det at dæmme op for den radikalisering, som børnene på sigt risikerer at bekende sig til.

Dette er i tråd med de danske efterretningstjenesters vurdering af situationen for de danske børn, der opholder sig i lejrene.

'Det er i den forbindelse også CTA’s vurdering, at risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien,' lyder det i PET's seneste trusselsvurdering fra marts 2020.

Danmark har ingen planer om at hente hverken børn eller kvinder hjem fra lejrene. Forældrene har vendt Danmark ryggen, har statsminister Mette Frederiksen flere gange udtalt.

