Nabostrid: Aarhus Kommune afslørede Michaels anonymitet

En misforståelse mellem en borger og Aarhus Kommune har ledt til en nabostrid, der nu raser på tredje måned. Kommunen har indskærpet praksis over for sine medarbejdere

'STIKKERSVIN'.

Det er ifølge Michael den type skældsord, der er blevet en del af hans hverdag, efter han føler sig forrådt af Aarhus Kommune.

Han henvendte sig til kommunen, fordi han havde en mistanke om, at hans nabo omgik reglerne, men Aarhus Kommune røbede Michaels identitet til hans nabo, selvom han ønskede at være anonym..

Michael er et opdigtet navn, da han ønsker anonymitet i forbindelse med artiklen. Hele forløbet har haft store konsekvenser for Michael.

- Det har påvirket vores liv på den måde, at vi ikke føler os trygge derhjemme. Bare tanken om, at der er risiko for at løbe ind i naboen.

- Hun har stået i bebyggelsen og råbt 'stikkersvin'. Det føles ikke særlig sjovt, når man bor i et boligkompleks, og hun råber det ud over hele bebyggelsen, siger Michael.

Kryber til korset

Michael ønskede, at Aarhus Kommune ville påtage sig et ansvar, men kampen har været lang og opslidende, indtil kommunen til sidst kryb til korset med en undskyldning.

- Fejl kan ske, men pointen er, når de bliver gjort opmærksom på deres fejl, så burde man samarbejde om at gøre det godt igen. Men det har de ikke gjort.

- Efter næsten tre måneders kamp er der kommet en undskyldning, men det er ikke en undskyldning, der er kommet af sig selv. Det har været tre måneders kamp, hvor jeg har lagt ører til, jeg ved ikke, hvor mange løgne, siger han.

En skriftlig undskyldning fra Aarhus Kommune: 'Michael oplyser, at han har tilkendegivet, at han ønskede at være anonym ved henvendelse til Kontrolteamet. Aarhus Kommune undskylder, at denne anmodning ikke er registeret og dermed imødekommet', fremgår af det dokumentet. Foto: Privatfoto

Ingen tillid

Michael beskriver selv sin indberetning af sin nabo, som 'sit livs fejltagelse', efter Aarhus Kommune ikke kunne holde hans identitet skjult.

Derfor ligger tilliden til Aarhus Kommune også på et meget lille sted.

- Jeg har ingen tillid til Aarhus Kommune. Der er sket en fejl, og i stedet for at finde en løsning på det, forsøger det at smøre den af på mig.

- De siger, det er første gang, men de har løjet mig op i ansigtet i tre måneder. Hvis ikke jeg havde optaget samtalerne, der kunne bevise, jeg talte sandt, havde jeg aldrig vundet den her sag. Hvor mange andre, har så måske stået i samme situation?, siger Michael.

Kommune indskærper

Finn Ravnsbæk fra backoffice i Aarhus Kommune fortæller til Ekstra Bladet, at de ikke kan udtale sig om den konkrete sag, men at han vil gerne udtale sig generelt.

- Kommunen har pligt til at notere alle relevante informationer på en sag, herunder navnet på den person, der henvender sig.

Michael føler sig forrådt af kommunen. Han var af den overbevisning, at han indberettede sin nabo anonymt, men da han havde oplyst sit navn ved henvendelse, fortalte Aarhus Kommune, at det var Michael, der havde indberettet sin nabo. Foto: Ernst van Norde

Det vil sige, at hvis borgere, der indberetter en person for mistanke om snyd, først har oplyst sit navn til kommunen ved henvendelse, så bortfalder anonymiteten angiveligt automatisk.

Det er øjensynligt her misforståelsen er opstået ifølge kommunen, der har indskærpet over for sine medarbejdere, at de skal oplyse borgerne bedre om netop den problematik.

- Jeg har overfor mine medarbejdere netop indskærpet, at de skal oplyse borgere, der ønsker at være anonyme, efter at de har oplyst deres navn, at dette ikke kan lade sig gøre.

- Samtidig skal borgerne have mulighed for ikke at gå videre med deres anmeldelse, siger Finn Ravnsvæk

Derudover melder kommunen, at det er påstand mod påstand.

- Vi bånder ikke vores samtaler med borgerne. Det kan derfor være vanskeligt at fastslå, hvad der faktisk er sket i en samtale.

- Det vil altid være påstand mod påstand, men det er naturligvis altid beklageligt hvis en borger har en anden opfattelse af et forløb end vores medarbejdere har, siger Finn Ravnsbæk.

