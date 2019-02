Nægtede anholdelse: Borgmester skød mod politiet

Borgmesteren i en lille amerikansk by var alt andet end tilfreds med, at politiet kom for at anholde ham

Det gik langt fra stille for sig, da politiet i den lille amerikanske by Port Richey i delstaten Florida torsdag rykkede ud for at anholde en af byens borgere for at praktisere hvervet som læge - uden licens.

Men det var ikke bare en hvem som helst i den lille by med små 3000 indbyggere. Det var selveste borgmesteren. Og han var i den grad utilfreds over, at de lokale myndigheder bankede på hans dør tidligt om morgenen for at hive ham med på stationen.

I stedet for at følge med åbnede den 68-årige borgmester Dale Massad nemlig ild mod politiet. Ingen kom dog til skade, men han er nu sigtet for fem tilfælde af forsøg på mord.

Fortid med stoffer

Dale Massad opgav dog hurtigt sin modstandskamp og overgav sig til politiet, oplyser byens sherif Chris Nocco til nyhedsbureauet AP.

Sheriffen forklarer videre, at den 68-årige borgmester har en fortid som stofmisbruger, at han tidligere har været involveret i voldelige episoder og ejer af adskillige skydevåben.

Baggrunden for anholdelsen var dog, at Dale Massad har behandlet patienter i sit hjem, selvom han mistede retten til at praktisere medicin tilbage i 1992.

Foruden en kommende retssag og formentlig en tur ind og ruske tremmer kan Dale Massad se frem til at skulle overdrage nøglerne til byens rådhus til en ny borgmester.

Fredag underskrev guvernør Ron DeSantis nemlig en ordrer, der officielt suspenderer Dale Massad fra hans post som borgmester i Port Richey.

Den lille by ligger godt 65 kilometer nord for storbyen Tampa.

