Nægtede at genbruge mundbind - nu er hun fyret

Faktisk er retningslinjerne fra myndighederne ganske klare:

'Engangsværnemidler som mundbind, handsker og plastforklæder skal kasseres efter brug.'

Men det så Tandlægehuset Smørum stort på, fortæller Mila Ibrahimovic Kekec, som frem til 28. april var ansat som klinikassistent hos tandlægen.

På klinikken var der kasser med brugte mundbind og rene mundbind. Og på tavlen havde ejer Natasja Bruun skrevet: 'Gem jeres brugte masker i kassen. Evt. m. navn. på.'

Nægtede

Da Mila Ibrahimovic Kekec kom på arbejde i midten af april, fik hun besked af klinikejer Natasja Bruun på at genbruge et mundbind. Nok var det vasket, men det er imod retningslinjerne, og derfor nægtede hun.

- Jeg siger, at det er imod retningslinjerne, hvilket hun siger, at hun er ligeglad med.

Men Mila Ibrahimovic Kekec insisterer på ikke at genbruge mundbind.

- Jeg frygtede, at jeg ville miste mit job, hvis jeg sagde fra. Men jeg kunne ikke leve med, at hygiejnen ikke blev overholdt, siger hun.

Fyret

- Jeg nægter at tage et brugt mundbind på. I stedet finder jeg et nyt mundbind. Kitlerne bliver også genbrugt. De er blevet genbrugt så mange gange, at de falder fra hinanden, siger hun.

Efter vagten skal hun på ferie, men 28. april får hun besøg af Natasja Bruun, som meddeler, at hun er fyret på grund af coronakrisen.

Efterfølgende er HK gået ind i sagen. Fagforeningen meddeler, at Tandlægeforeningen har bekræftet, at mundbind i en periode blev genbrugt på klinikken. Ekstra Bladet er i besiddelse af svaret fra Tandlægeforeningen, hvori det lyder:

'Mit medlem gjorde dette, da det ikke var muligt at anskaffe nye mundbind - hverken hos egen leverandør eller andre leverandører, hvor hun alle steder fik at vide, at mundbind var i restordre.'

'Mit medlem er som sagt bekendt med dette nu og forsikrer mig om, at det kun var en kort periode på 2 uger.'

HK: Usaglig opsigelse

Selv er Mila Ibrahimovic Kekec ikke i tvivl om, at det ikke var på grund af krisen, at hun blev fyret. Det var, fordi hun nægtede at genbruge mundbind, siger hun.

- Det har kostet mig jobbet, men hvis I gør noget, og jeg er med til at forhindre, at en patient bliver smittet, er min fyring ikke forgæves.

HK er nu gået ind i sagen, fortæller Anja C. Jensen, sektornæstformand, HK Privat.

- Vi har rejst sagen over for Tandlægeforeningen. Vi mener i den grad, at det er en usaglig opsigelse. Det her sker i umiddelbar nærhed af, at hun har sagt fra over for at genbruge mundbind, så vi vurderer, at de to ting hænger sammen.

- Hun bliver sendt på tre ugers ferie, og så bliver hun fyret, mens hun er på ferie. Det er så tykt, som det kan være.

- Der er desværre for mange, som finder sig i den slags. De er bange for at sige fra, fordi de risikerer at miste jobbet eller få en advarsel. Måske endda blive bortvist. Vi hører sågar, at folk får at vide, at de ikke må ringe til HK, siger hun.

Tvist

Da Ekstra Bladet fanger Natasja Bruun, tandlæge og klinikejer, på telefonen insisterer hun på kun at svare skriftligt. Derfor sender Ekstra Bladet hende følgende spørgsmål:

'Jeg kan forstå, at du har genbrugt bundbind i din klinik, selv om det er imod retningslinjerne. Hvordan kan det være?'

'Du havde sågar bedt folk om at skrive navne i deres mundbind, så de kunne genbruges. Hvorfor havde du det?'

'Mila Ibrahimovic Kekec var ansat som klinikassistent, og hun nægtede at genbruge mundbind. Hun er siden blevet fyret. Hvorfor har du fyret hende?'

'HK mener, at det er fordi, at hun nægtede at bruge mundbind. Hvad siger du til det?'

Til det svarer Natasja Bruun:

'Forklaringen på Milas udtalelse mod mig skal findes i at der er tvist imellem mig og Mila angående hendes ansættelses forhold.'

