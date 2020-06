Nægtede at sende ambulance: Min søns tarm hang ud af maven på ham

Region Midtjylland nægtede ifølge rystet far at sende ambulance ud til akut syg 12-årig dreng, fordi det ikke blev vurderet 'kritisk nok' - drengen blev efterfølgende opereret akut

Efter en hyggelig legeaftale sidste onsdag, var 12-årige Holger Michaelsen netop kommet hjem, da han klagede over mavesmerter.

Holger lider af den kroniske tarmsygdom morbus Crohn og havde derfor seks uger forinden fået indopereret stomi.

- Derfor var vi også lidt bekymrede over hans smerter, så vi bad ham gå ud og tjekke stomien. Han kom ud igen, helt bleg, og han viste os, at hans tarm var 'faldet ud'. Den hang på det tidspunkt 15 centimeter ude af maven på ham, fortæller hans chokerede far, Jacob Michaelsen.

Fakta om morbus crohn: - Morbus Crohn eller Crohns sygdom er en kronisk betændelse i tarmen. - Sygdommen kan sidde overalt i mave-tarm-kanalen. - Symptomerne er oftest mavesmerter og diarré samt vægttab, feber og træthed. - At sygdommen er kronisk, betyder, at den ikke kan helbredes. Sygdommen holdes i ro med medicin og evt. kan operation komme på tale. - Nogle patienter må have stomi enten kortvarigt eller permanent. Kilde: sundhed.dk Vis mere Luk

Kaos

Jacob ringede straks 112 for at få rekvirere en ambulance til sin søn, der græd og var gået i panik.

- Alt var kaos. Jeg var også i panik. Det så meget drabeligt ud, og jeg kunne se, at jeg ikke kunne tage ansvar for det.

- Men ved alarmcentralen fik jeg at vide, at de ikke ville sende en ambulance. Det var ikke kritisk nok.

- Til gengæld fik jeg besked på, at jeg skulle 'slappe af', siger Jacob, der ikke selv kunne køre sin søn på sygehuset, da hans kone og Holgers mor havde taget bilen på arbejde.

Hospitalsdirektør: Ikke lykkedes

Hertil er Jacob Michaelsen og ledelsen for den præhospitale indsats, som er den behandling, der foregår inden en eventuel tur på sygehuset - blandt andet ambulancekørsel og patientvisitationer, enige.

- En del af vores opgave er at berolige dem, der ringer ind, lyder det fra direktør for Region Midtjyllands Præhospital Henning Voss.

- Men det er vi ikke lykkedes godt nok med i dette tilfælde, erkender han.

Hospitalsdirektør: Det eskalerede meget hurtigt Henning Voss er direktør for Region Midtjyllands Præhospital, og han erkender, at en del af den opgave, som hans ansatte skal levere på alarmcentralen, ikke har været god nok i forhold til Jacob Michaelsen og sønnen Holger. - Vi skal berolige folk, når de ringer ind. Det er vi trænet til at håndtere, men det kommer vi ikke i mål med i denne situation, siger han til Ekstra Bladet. - Men hvad med den del, der handler om, at I ikke sender en ambulance? Hvorfor gør I ikke det? - Samtalen eskalerer meget hurtigt og der kommer alvorlige trusler fra faderen. Så vi når slet ikke at vurdere situationen, før faderen er oppe i det røde felt. - Hvis jeg ringer og siger, at min søns tarme hænger ud ad maven på ham, kan du så forstå, at jeg gerne vil have en ambulance? - Vi ender faktisk med at tilbyde ham en ambulance for at berolige ham, siger Henning Voss. - Men da er det allerede eskaleret ud af kontrol, og det ender med, at Jacob afviser ambulancen og selv vil køre til sygehuset. Dette husker Jacob ikke. - Okay, jeg skal bare være sikker; hvis jeg ringer i panik og siger, at min søns tarme er på vej ud ad maven på ham - især hvis han er opereret for stomi seks uger forinden - kommer der så en ambulance eller ej? - Det... altså... jeg er ikke sikker på, at det er det, der bliver sagt på båndet... - Men nu spørger jeg dig. - Det vil jo være en vurderingssag, siger direktør Henning Voss.

Gik i panik

Ifølge Jacob lagde han på, men ringede med det samme 112 igen i håbet om at få fat i en anden medarbejder i den anden ende.

- Jeg blev stillet om til den samme igen, som stadig ikke ville sende en ambulance. Og fordi jeg var i panik, tabte jeg sutten. 'Hvis der sker ham noget, slår jeg dig ihjel,' sagde jeg. Jeg ved godt, at det var dumt, men jeg var bange for, at min søn skulle dø.

- Jeg ved godt, at det var åndssvagt, men de skulle jo bare have sendt en ambulance.

12-årige Holger er ved at komme sig over den akutte tarmoperation. - Men chokket over, at vi ikke blev taget alvorligt hos alarmcentralen, sidder stadig i ham, siger hans far Jacob Michaelsen. Foto: Ernst van Norde

Akut operation

Det viste sig, at Jacob havde ret i, at det var kritisk. For da Jacobs kone, som var taget fra arbejde med det samme, hun fik besked, kom hjem med bilen, blev 12-årige Holger kørt på Skejby Hospital i Aarhus. Her blev han indlagt og akut opereret.

På det tidspunkt var hans tarm ifølge Jacob 30 centimeter ude af kroppen. Dette vil Henning Voss, direktør for den præhospitale indsats i Region Midtjylland, ikke kommentere.

- Jeg regner da med, at når man ringer 112, så får man hjælp. Og selvom jeg gik over gevind, så går jeg også ud fra, at de er uddannede til at håndtere mennesker i panik og chok, siger familiefaderen Jacob.

- Hvordan har Holger det?

- Han har det o.k. Han er indlagt endnu, og han er selvfølgelig mærket af det. Men umiddelbart får han ingen men af det her - ud over, at han jo har en kronisk sygdom og fortsat har stomi.