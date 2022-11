Nægtede at tage imod kontanter: Cafékæde får kæmpebøde

Byretten gav ikke meget for kædens argumenter om frygt for coronasmitte og indbrud

'Nej tak. Vi tager ikke imod kontanter.'

Sådan har det i en periode på flere måneder lydt, hvis man har forsøgt at betale med kongens mønt i en af kæden Original Coffees caféer i enten Aarhus eller København.

Men den går ikke. Det er nemlig i strid mod betalingsloven ikke at ville lade kunder betale med kontanter. Derfor har Forbrugerombudsmanden tidligere politianmeldt kaffebarskæden.

Dømt i byretten

Det skete på baggrund af flere klager fra kunder, som har været uforstående over for, at de ikke kunne betale med kolde kontanter hos Original Coffee.

Nu er kæden blevet dømt i byretten, skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Her uddyber forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen:

- Medmindre der er tale om selvbetjening eller handel på nettet, skal forbrugerne kunne betale med kontanter. Det følger af kontantreglen, og den skal naturligvis efterleves ligesom al anden lovgivning.

Kæden har derudover fået en klækkelig bøde på 40.000 kroner af Københavns Byret. Den store bøde skal ses i lyset af, at Original Coffee flere gange er blevet bedt om at ændre praksis og tage imod kontanter.

Hos kaffebarskæden begrundede man i retten afvisningerne med frygt for coronasmitte og indbrud ved at tage imod og opbevare kontanter. De argumenter gav byretten dog ikke meget for.

Kede af dom

Hos Original Coffee er man kede af dommen. Det oplyser administrerende direktør og partner, Jonas Skovsted-Overgaard, i en pressemeddelelse fra Danmarks Restauranter og Caféer:

- Vi erkender naturligvis at have brudt loven, men vi vil samtidigt understrege, at vi udelukkende gjorde det af hensyn til vores medarbejdere. Vi gør meget for at skabe et trygt miljø at gå på arbejde i og det at vi fjernede muligheden for at betale med kontanter i den periode, var udelukkende med det for øje.

I brancheorganisationen mener man, at sagen tydeligt udstiller behovet for at gøre kontantpligten både nutidig og frivillig.

- Selvom virksomhederne naturligvis skal følge loven, så er det er kritisabelt at man vælger at ramme en virksomhed, der i en helt særlig situation og under en epidemi har forsøgt at beskytte sine medarbejdere, udtaler Freja Brandhøj, Politisk Direktør i Danmarks Restauranter og Caféer.

Ingen af pressemeddelelserne melder noget om, hvorvidt Original Coffee har planer om at betale bøden med kontanter eller ej.

Dommen kan dog også ankes til landsretten.