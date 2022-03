Nægter at sætte prisen op - kunderne vælter ind

I 31 år har Michael Bach Christiansen æltet og æltet.

I den lille bagerbutik på hjørnet Rødegårdsvej i Odense kan man købe brød, romkugler, kager og sågar en hanekam.

Men for bagermesteren Michael Bach Christiansen - og mange andre selvstændige - er vi gået ind i hårde og usikre tider.

De stigende priser på blandt andet hvede og el presser bagerne til at sætte prisen på brødet op.

Men det nægter den fynske bager på Rødegårdsvej.

Derfor gik Michael på facebook for at fortælle, at han ikke vil ændre prisen på brødet i sin butik.

Nu vælter kunderne ind.

Michael Bach Christiansen er ejer af Stjernebageriet, som i dag består af ham selv, en svend og tre lærlinge. Selv bor han lidt udenfor Odense med sine kone. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Bad om 10 - fik 50

Om året ryger der cirka 52 tons hvedemel henover disken hos Michael Bach Christiansen.

Og ligeså meget sukker og kerner bliver der brugt.

- Jeg har lige fået en varsling fra min leverandør, om at hvedemel stiger en krone kiloet 1. april. Det er 52.000 ekstra om året for mig, siger Michael Bach Christiansen.

- Sukker og kerner stiger nok tilsvarende - og jeg har ikke set elregningen endnu, fortsætter den fynske bager.

Michael har været bager siden 1983, haft Stjernebageriet i Odense siden 1991 og har en i dag en omsætning på cirka 100.000 plus moms om ugen.

For ham kan det mærkes, når hvede, sukker, kerner, el og den private gasregning stiger i så højt i et tempo, som alle er vidne til lige nu.

Men for at vælge en anden strategi end blot at lade priserne på brød stige, så valgte Michael at skrive et opslag på Facebook.

- Jeg skrev, at vi ikke ville lade priserne stige, og vi håbede, at kunderne vil støtte os. Hvis vi på den måde kunne få cirka 10 ekstra i butikken hver dag, vil det kunne dække vores merudgift, forklarer Michael Bach Christiansen.

- Men det er blevet taget helt vildt imod, siger Michael, der i stedet for ti kunder ekstra nu har 50 kunder ekstra hver dag.

Vil ikke vokse

Det er ikke fordi, at Michael Bach Christiansen drømmer om at vokse til tredobbelt størrelse og udkonkurrere sine kolleger, hvor mange har været tvunget til at lave prisstigninger.

Selvom Michael Bach Christiansens bagerforretning ikke er nogen kæmpe butik, er han alligevel vokset fra en omsætning på 700.000 for 31 år siden til 5,2 millioner om året i dag. Han har både overlevet finanskrisen og afskaffelse af lukkeloven. Nu skal han overleve krig i Europa. Foto: Tim Kildeborg Jensen

For 54-årige Michael var facebookopslaget en måde at komme igennem krisen på.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at en bager er en luksus ting - eller det er i hvert fald en ting, man kan undvære - og vi er i stærk konkurrence med industrien, og de produkter du kan købe i supermarkederne.

Da Michael Bach Christiansen startede med at være bager, kostede et rugbrød i butikken 15 kroner. I dag koster det 30. I Netto kan du købe det for 12 kroner.

- Jeg har aldrig i min tid som bager oplevet, at det har givet flere kunder at sætte priserne op - men det har været nødvendigt. Derfor tænkte jeg at holde prisen nede nu, kunne være min måde at komme igennem det her.

Finanskrisen i 2008 var hård og fjernelse af lukkeloven tilbage i 2012 var endnu værre.

Men året 2022 bliver også et år den erfarne bager vil huske.

- Det er klart, at det her kan mærkes i branchen, og jeg vil på ingen måde sige, at det er en smal sag til trods for den opbakning, jeg har fået. Men jeg tør godt garantere dig, at jeg ikke kommer til at sætte prisen op.

- Men hvad hvis priserne ikke falder tilbage igen? Kan du ikke blive tvunget til det?

- Hvis prisstigningerne fortsætter over hele pladen, så tror jeg ikke, at mine prisstigninger vil gøre en forskel. Min private gasregning er steget med 31.000 om året - og fortsætter det, vil vi jo alle blive nødt til at gå fra hus og hjem alligevel, siger Michael Bach Christiansen.

- Jeg har selvfølgelige været i tvivl, om det var den rigtige beslutning, men jeg er rigtig taknemmelig for den støtte, jeg har fået, slutter den fynske bager.

For Michael Bach Christiansen koster et kilo hvedemel lige nu cirka fire kroner. 1. april vil det stige med en krone. Foto: Tim Kildeborg Jensen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lagkagehuset - Vi følger markedet tæt

Den store gigant på brødmarkedet, nemlig Lagkagehuset, er også opmærksom på de stigende råvarepriser.

Med mel og kerner som hovedingrediens og et forbrug på 6500 tons korn om året, kan de stigende priser have stor betydning for Lagkagehuset.

- Vi har jo lavet aftaler med vores leverandører, så vi har en sikkerhed for den kommende tid. Derfor har vi heller ikke haft prisstigninger i vores butikker, siger Jesper Dixen, som er kommerciel direktør hos Lagkagehuset.

- Før krigen startede kostede et tons hvede på på verdensmarkedet 280 euro. I første uge af krigen steg det til 422 euro. Det er så faldet lidt ned igen og ligger på nuværende tidspunkt på 380 euro, fortæller Jesper Dixen.

- Men det er klart, at vi er meget opmærksomme på, hvad der sker med de her indekstal den kommende tid, og jeg kan ikke fortælle dig, hvordan situationen er om en måned, forsætter Jesper Dixen.