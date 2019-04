Nægter at sladre om Wikileaks: Skal blive bag tremmer

En amerikansk domstol har besluttet, at den tidligere efterretningsanalytiker og whistleblower Chelsea Manning skal blive i fængslet, fordi hun nægter at vidne i en efterforskning af Wikileaks.

Chelsea Manning var soldat i Irak, da hun i 2010 delte en række dokumenter med Wikileaks. Blandt de 600.000 fortrolige filer, der blev lækket, var en video, hvor amerikanske tropper dræbte ubevæbnede civile irakere.

Manning, der tidligere var mand og hed Bradley, blev idømt 35 års fængsel for at lække de militære hemmeligheder.

Hun blev dog benådet af præsident Barack Obama og løsladt i maj 2017.

Nu kræver domstolen, at Manning vidner i en sag mod Wikileaks – ellers skal hun blive siddende bag tremmer på ubestemt tid. Hun siger, at hun nægter at vidne.

Siden Manning blev fængslet 8. marts, er Wikileaks-stifteren Julian Assange blevet smidt ud af sit eksil på Ecuadors ambassade i London og anholdt af britisk politi.

USA anklager Julian Assange for hacking og kræver australieren udleveret til retsforfølgelse.

Siden Chelsea Manning blev løsladt, er hun som transkønnet blandt andet blevet fortaler for transkønnedes rettigheder. Hun forsøgte sidste år uden held at blive valgt til Kongressen for Demokraterne.