Nægter at udskrive coronapille

En pille mod corona skulle have været et middel for de særligt sårbare, men lægerne vil ikke bruge pillerne

På Sundhedsstyrelsens opfordring smed Folketingets finansudvalg 49,5 millioner kroner efter coronapillen fra medicinalfirmaet Meck.

Pillerne er tiltænkt personer i risikogruppen, der kan få dem på recept hos deres praktiserende læge.

Problemet er bare, at de lægerne ikke vil bruge dem, fordi lægerne frygter, at medicinen ikke virker.

Det skriver Berlingske.

Endnu ikke godkendt

Pillerne blev købt, inden der var en endelig godkendelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur. Der lå kun en anbefaling, da man valgte at smide 49,5 millioner efter de omtrent 50.000 piller.

De danske læger har bare ikke lyst til at bruge dem, ifølge Anders Beich, coronatalsmand for Dansk Selskab for Almen Medicin, der kalder dokumentationen for mangelfuld, og derfor er medicinen ikke sikker nok til at udskrive.

- Mange praktiserende læger er rigtig kede af at skulle ordinere den her medicin. Det er ældre mennesker og mennesker i risikogrupper, der ville skulle behandles med det her præparat. Det er ikke et tilfældigt udsnit af befolkningen, vi går i gang med at behandle, siger han.

Sundhedsstyrelsen afviser

På et teoretisk plan frygter Anders Beich endda, at pillerne kan føre til nye varianter, på grund af måden pillerne virker på.

Søren Brostrøm og Sundhedsstyrelsen bakkede op om anbefalingen, men afviser at man har lovet noget, man ikke kunne holde.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har ikke øsnket at svare på kritikken.

