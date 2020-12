Nære kontakter til smittede sætter smitteopsporing under pres

Der er onsdag travlt ved telefonerne hos smitteopsporingen, fordi mange nære kontakter til smittede ringer ind.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

- Der er i øjeblikket rigtig mange, der ringer til coronaopsporingen for nære kontakter.

- For at undgå kø anbefaler vi, at du ringer senere på dagen, skriver styrelsen.

Styrelsen oplyser, at det kun er den del af smitteopsporingen, der arbejder med de nære kontakter til smittede, hvor der er kø. Det kan for eksempel være venner eller familie til en smittet person.

Opkaldene handler blandt andet om muligheden for at booke en coronatest.

Der er i øjeblikket stor efterspørgsel for at få en coronatest, og det betyder, at der flere steder i landet er lang ventetid.

Ved at ringe til smitteopsporingen kan man få et nummer, der hjælper en frem i køen, og det går mange af opkaldene på.

Hvis man er nær kontakt til en smittet, er anbefalingen, at man tager en test, henholdsvis fire og seks dage efter at man har været sammen med den smittede.

Styrelsen oplyser, at der derimod ikke er ventetid ved telefonerne, hvis man selv er smittet og ringer ind med spørgsmål.

Ifølge en opgørelse fra Testcenter Danmark, der driver testcentre rundt om i landet, er der samlet mindst to dages ventetid på at få en test på 25 ud af 35 testcentre i Danmark.

I hovedstadsområdet er der tre-fire dages ventetid, mens ventetiden i Aarhus er på fem dage.

Det er dermed langt fra regeringens målsætning om, at 80 procent af befolkningen skal have adgang til en test inden for et døgn.

Den store interesse for test skal ses i lyset af, at der de seneste dage har været registreret mere end 2000 smittetilfælde om dagen.