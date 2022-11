Nærmer sig milliardopkøb af modehus

Det amerikanske luksusmodehus Tom Ford nærmer sig et opsigtsvækkende salg til kosmetikmastodonten Estée Lauder for et svimlende milliardbeløb i omegnen af 20 milliarder danske kroner

Kosmetikgiganten Estée Lauder har i forvejen licensrettighederne til at producere produkter indenfor Tom Ford skønhedslinje.

Men hvorfor ikke bare stå for hele molevitten?

Ifølge FInancial Times ser det i hvert fald ud til, at det er et spørgsmål om tid, før den amerikanske kosmetik gigant Estée Lauder kan annoncere opkøbet af luksusmodehuset Tom Ford.

Det er dog ikke bare lige at købe et af de mest velansete mærker i modebranchen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Hvis opkøbet bliver en realitet, behøver den karismatiske modedesigner nok ikke at trække i arbejdshandskerne længere. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Lauder-familien, der stadig har aktiemajoriten i kosmetikfirmaet, må hoste op med kæbetabende 20,8 milliarder danske kroner for at erhverve sig mærket. Det oplyser Reuters.

Forhandlingerne begyndte i denne uge og en overtagelse er allerede på tale til at blive offentliggjort så tidligt som mandag.

Hvis handlen bliver en realitet, vil anskaffelsen af Tom Ford blive Estées største opkøb nogensinde.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Estée Lauder opkøbte hudplejevirksomheden Deciem for omtrent syv milliarder danske kroner tilbage i August. Foto: Lucy Nicholson/Ritzau Scanpix

Det vides endnu ikke, om Marcolin Group, der har rettighederne til at producere Tom Fords brillelinje, fortsat kommer til at stå for den del af virksomheden.

Modedesigneren Tom Ford lancerede mærket i 2006 og opkaldte det efter sig selv. Førhen var Ford kreativ ansvarlig hos de store modehuse Gucci og Yves Saint Laurent.

Tom Ford ejer stadig mærket, men sidder ikke længere ved roret.