Nærmer sig rekord: 'Havets hugorm' plager danske strande

Fjæsingen, også kendt som 'havets hugorm', er i vækst, og det kan mærkes på Nordkysten.

Her er massevis af badegæster over sommeren blevet stukket af den giftige fisk. Indtil videre er der således registreret 40 personer, som har fået fjæsingens pigge at mærke.

Det siger John Mogensen, cheflivredder i Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, til Sjællandske Nyheder.

Alene i sidste weekend blev otte mennesker stukket.

- Hvis det fortsætter sådan her, så slår vi rekorden for antallet af fjæsingestik, siger han til mediet.

Voldsom vækst

Over de seneste år er der kommet flere og flere fjæsinger ved de danske kyster.

- Der er ingen tvivl om, at bestanden er større nu end for 20 år siden. Vi har set en voldsom stigning det sidste årti - især i forekomster helt inde ved land. Så der er ikke tvivl om, at der er sket et eller andet, men vi ved ikke helt hvad, sagde Henrik Carl fra Fiskeatlas.dk til Nordjyske i juni.

Fjæsingen har fået sit øgenavn, fordi fiskens stik kan sammenlignes med et bid fra en hugorm.

Fiskeatlas.dk har følgende gode råd, hvis man bliver stukket:

’Man skal hurtigst muligt nedsænke det angrebne område i så varmt vand, som man kan holde ud (mindst 40-45 °C) i 30-60 minutter.’

’Virker stikket alvorligt, bør man søge læge. Varmebehandlingen kan eventuelt kombineres med smertestillende medicin og antihistamin, og i nogle tilfælde gives antibiotika, da stikket kan forårsage en infektion,’ lyder det.