Næsehorn aflivet i Københavns Zoo

Et hannæsehorn er torsdag morgen blevet aflivet i Københavns Zoo.

Det skriver parken i en pressemeddelelse.

Næsehornet, der er far til snart fem unger, var ramt af en aggressiv hudsygdom, der gjorde, at han i løbet af de sidste tre uger tabte op mod 400 kilo.

- Vi har gjort alt hvad vi kunne for at redde vores næsehorn, men det er også vores opgave at vurdere, hvornår nok er nok. Vi har behandlet intensivt i hele perioden, men sårene i munden betød, at han mistede lysten til at æde, siger Mads Bertelsen fra Københavns Zoo om det 23-årige næsehorn.

Fik gang i hunnerne

I pressemeddelelsen lyder det videre, at det var en god avlshan, der i de seneste år har fået gang i hunnerne.

- Midt i alt det triste kan vi heldigvis glæde os over, at hannæsehornet har fået vendt mere end 30 års tørke i næsehornsstalden. Først ved at blive far til en enkelt næsehornsunge og dernæst yderligere to, som stadig løber rundt på Savannen.

- Og for ganske nylig kunne vi gennem hormonanalyser fastslå, at begge hunner er drægtige igen. Så han efterlader sig et flot og blivende aftryk, siger Mads Bertelsen.

Fakta om næsehornet: Næsehornet er af arten sydligt bredsnudet næsehorn – også kaldet hvide næsehorn.

Han er født i en Sydafrikansk national park med forventet fødselsår i 1996. Han kom til Knuthenborg Safari Park i år 2000 fra Sydafrika og kom til Zoologisk Have København i 2012.

Han er far til tre unger i København ZOO og yderligere to unger er på vej i 2020.

I fangenskab bliver et næsehorn typisk omkring 30 år. Kilde: Zoo Vis mere Luk

Hos Københavns Zoo er man ikke helt klar over, hvilken hudsygdom der har været med til at tage livet af næsehornet.

- Grundlæggende har vi at gøre med en voldsom hudbetændelse. Det minder om en autoimmun lidelse, hvor han afstøder sin egen hud, men vi kender ikke den præcise årsag, siger Mads Berthelsen.

- Biopsier har vist, at det minder om en lidelse beskrevet hos sorte næsehorn 'superficial nectolytic dermatitis', men langt de fleste af 127 beskrevne episoder i de sorte næsehorn var forbigående og milde sammenlignet med denne

