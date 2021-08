Næsten 1000 er evakueret fra Afghanistan til Danmark

I alt 988 personer er fløjet til Danmark under evakueringsoperationen fra Afghanistan. Det oplyser Udenrigsministeriet.

Det sidste evakueringsfly lander fredag. Dermed er operationen afsluttet.

I en skriftlig kommentar siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at han er lettet over, at arbejdet med at flyve mennesker ud af Afghanistan er afsluttet for Danmarks vedkommende.

- Vi kan nu sætte punktum for en evakueringsindsats, som uden tvivl vil skrive sig ind i historiebøgerne. Jeg tror alle, der har set billederne fra Kabul, kan se, at det har været en enormt alvorlig og meget vanskelig situation.

- Ord kan ikke beskrive de vanskelige vilkår, vores folk i Kabul og Islamabad har opereret under i alle døgnets 24 timer, siger han.

Evakueringerne blev iværksat, efter at den militante bevægelse Taliban overtog magten i Afghanistan for knap to uger siden.

Mange afghanere frygtede herefter for deres personlige sikkerhed. Særligt afghanere, der har arbejdet for amerikanske, danske eller andre vestlige styrker i Afghanistan vurderes at være truet.

FAKTA: Sådan ser den danske evakueringsliste ud Den danske evakueringsoperation i Afghanistan har i alt bragt 988 personer til Danmark. 908 personer er blevet evakueret fra Afghanistan af danske fly. 80 personer er blevet evakueret med andre landes fly. Evakueringen har fundet sted, efter at den militante bevægelse Taliban har overtaget styringen i Afghanistan, blandt andet i hovedstaden Kabul. Udenrigsministeriet oplyser, at tallene kan ændre sig løbende. Sådan er de 988 personer fordelt: * Nuværende lokalansatte og personer, der har været lokalansat inden for de seneste to år på den danske ambassade, plus deres familie: 251 personer. * Personer, der har været lokalansat på den danske ambassade for mere end to år siden, plus deres familie: 135 personer. * Tolke, der har samarbejdet med Forsvaret, plus deres familie: 226 personer. * Udsatte personer fra afghanske ngo'er, herunder menneskerettighedsforkæmpere, plus deres familie: 58 personer. * Solidaritetspulje (lokalansatte hos Nato, EU og FN i Afghanistan plus deres familie): 161 personer. * Andre plus familie (dækker primært over personer, der på baggrund af et humanitært skøn, oftest foretaget under stærkt tidspres i lufthavnen i Kabul, har fået 'ok' til evakuering, selv om de ikke har opfyldt kriterierne i den politiske aftale og forståelse): 50 personer. * Danskerlisten (danske statsborgere og personer med fast ophold i Danmark): 107 personer. * I alt: 988 personer. Kilde: Udenrigsministeriet.

Blandt de evakuerede er 226 personer, som er tolke, der har arbejdet for det danske forsvar i Afghanistan, eller familiemedlemmer til tolke.

Dertil kommer 161 afghanere, som har arbejdet for Nato, EU eller FN i Afghanistan, eller som er i familie med lokalansatte hos de tre organisationer.

Desuden er 107 personer med fast ophold i Danmark blevet fløjet fra Afghanistan til Danmark.

Taliban indledte en offensiv tilbage i maj, da vestlige styrker begyndte at trække sig ud af Afghanistan.

Det skete efter 20 års militær tilstedeværelse i landet.

Bevægelsen rykkede hastigt frem i løbet af sommeren og indtog 15. august Kabul som den sidste store bastion. Samtidig erklærede Taliban sin sejr over de afghanske regeringsstyrker.

Der opstod herefter kaos omkring lufthavnen i Kabul. Tusindvis af afghanere og udlændinge ville ud af landet.

Torsdag kulminerede situationen i området, da to selvmordsbomber sprang nær lufthavnen. Foreløbig har angrebene ifølge det amerikanske medie CBS News kostet mindst 90 menneskeliv.

En afdeling under Islamisk Stat har taget skylden for angrebene.