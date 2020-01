Næsten 300 smittet af frygtet virus

Mindst 291 mennesker er blevet smittet med den nyopdagede virus, der i starten af året har bredt sig i Kina.

Det oplyser kinesiske myndigheder ifølge statslige kinesiske medier.

I samme omgang oplyser de, at en fjerde person har mistet livet.

Blandt de smittede er blandt andet 15 sundhedsarbejdere, oplyser myndighederne.

Virusen blev i første omgang opdaget i byen Wuhan, hvor man mente at smitten stammede fra et bestemt marked i byen. Det er ikke endeligt bekræftet, at den stammer derfra, men WHO arbejder ud fra formodningen om, at virusen 'stammer fra et dyr' på markedet. 270 af de smittede er fra provinsen Hubei, hvor Wuhan er hovedstad.

Siden har det imidlertid vist sig, at virusen også smitter fra menneske til menneske, som får lungebetændelse som følge af infektionen.

Ud over de snart 300 tilfælde i Kina, kom det mandag også frem, at enkelte også er blevet konstateret smittet i Japan, Thailand og Sydkorea. De smittede fra andre lande end Kina menes alle at have været på markedet i Wuhan.

Kinesiske myndigheder frygter, at smitten kan sprede sig mere i forbindelse med det forestående kinesiske nytår, hvor folk rejser meget rundt i landet.

Som følge af udbruddet vil passagerer, der rejser fra Hubei, blive screenet i lufthavne, når de ankommer, for at begrænse smitten.