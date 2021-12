Næsten 3000 flere omikrontilfælde det seneste døgn

Antallet af omikrontilfælde i Danmark stiger med 2962 til i alt 9009 tilfælde.

Det oplyser Henrik Ullum, der er direktør for Statens Serum Institut, på en pressebriefing torsdag aften.

Onsdag var der konstateret 6047 tilfælde. Dermed er antallet af kendte omikrontilfælde steget med 50 procent det seneste døgn.

Samtidig fortsætter tendensen, hvor antallet af omikrontilfælde fordobles hvert andet døgn.

- Omikron er med til at drive epidemien op. Det er det, der gør, at epidemien bliver ved med at vokse, siger Henrik Ullum.

Han fremhæver to grupper i befolkningen, der særligt driver væksten i antallet af smittede.

Der er først og fremmest højere smitteforekomst blandt borgerne i hovedstadsområdet end i resten af landet. Og så er smitten mere udbredt blandt unge i 20'erne end i andre aldersgrupper.

Derudover er der identificeret en række såkaldte superspredningsbegivenheder, hvor en del har forbindelse til nattelivet.

Derfor peger Henrik Ullum også på, at det er her, man kunne sætte ind, hvis man skal bremse smitteudviklingen.

- Det er regeringen og epidemiudvalget, der i sidste ende bestemmer, hvad der skal ske.

- Men det er klart, at vi som eksperter er bekymrede og peger på, at der er brug for yderligere tiltag for at sænke smitten, siger Henrik Ullum.