Næsten alle 7-Eleven-butikker er genåbnet efter hackerangreb

Næsten alle 7-Elevens butikker oplever stabil drift ved hjælp af et backupsystem.

Det oplyser butikskæden i en e-mail til Ritzau natten til torsdag.

Ifølge 7-Eleven oplever mere end 96 procent af kædens 176 butikker nu stabil drift. Det svarer til cirka 169 butikker.

- Vi har teknikere i de resterende butikker, som arbejder hårdt på at få dem op at køre så hurtigt som muligt, skriver 7-Eleven i e-mailen.

Her oplyses det videre, at alle butikker, der er operationelle, tager imod MobilePay og kontanter. Desuden tager mange butikker nu igen imod betalingskortene Visa, Mastercard og Dankort.

I butikker på togstationer kan der lige nu kun tages imod Dankort, oplyser 7-Eleven natten til torsdag.

- Vi forventer, at alle butikker uden for togstationer kan tage imod alle Visa, Mastercard og Dankort i løbet af i morgen formiddag og alle butikker på togstationer i løbet af ugen, skriver kæden.

Administrerende direktør i 7-Eleven Jesper Østergaard sagde onsdag eftermiddag, at kæden forventede at have genåbnet alle landets 176 butikker inden midnat.

Butikskæden blev mandag ramt af et hackerangreb. Det medførte, at samtlige butikker lukkede.

Siden har de gradvist åbnet igen, og onsdag eftermiddag var status, at 110 af de 176 butikker var genåbnet.

7-Eleven har oplyst, at hackerangrebet er et såkaldt ransomwareangreb.

Det er, når hackere afskærer virksomheder fra deres egne data via en krypteringsnøgle og kræver store summer for at give adgang igen.

Angrebet er meldt til politiet.

Administrerende direktør Jesper Østergaard har ikke noget overslag på, hvor stort et tab 7-Eleven lider på grund af hackerangrebet.