Næsten alle kontrollerede bryder reglerne

Kun 2 ud af 30 kontrollerede skønhedsklinikker, der udfører kosmetiske tatoveringer, overholder reglerne.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen på deres hjemmeside.

Sikkerhedsstyrelsen har siden 1. juli i år ført tilsyn med de skønhedsklinikker, som beskæftiger sig med permanent makeup.

Det har de gjort, fordi det i de seneste år er blevet mere og mere populært at få kosmetiske tatoveringer som bryn, øjne eller læber.

Men siden 1. juli i år har Sundhedsministeriet stillet krav til uddannelse af personale, hygiejne og information til kunderne.

Det betyder, at kosmetiske tatovører skal registrere sig hos Sikkerhedsstyrelsen - pt. omfatter det 206 steder.

Der er ført tilsyn med 30 af stederne, og de viste, at der er omfattende problemer med at overholde reglerne.

Kun to ud af de 30 steder havde ingen overtrædelse.

- Reglerne er nye, og tilsyn er nye for branchen. Men det er klart, at vi ser alt for mange overtrædelser, når vi kontrollerer kosmetiske tatovører. Kravene er jo til for at hindre, at kunderne får problemer efterfølgende, og jeg håber da, at overtrædelserne vil falde i antal, lyder det fra kontorchef Søren Assenholt fra Sikkerhedsstyrelsen på styrelsens hjemmeside.

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, kan du selv tjekke, hvilke skønhedssaloner, der er tilmeldt registret.