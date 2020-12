Næsten alle Sveriges universitetshospitaler mangler personale

Seks ud af Sveriges syv universitetshospitaler oplyser, at der for tiden mangler sundhedspersonale.

Det rapporterer Sveriges Radio natten til tirsdag.

Norrlands Universitetshospital i Umeå i det nordøstlige Sverige er det eneste hospital, der oplyser, at man ikke behøver at flytte ansatte mellem afdelinger for at håndtere ekstrabelastningen på grund af coronapandemien.

Hospitalerne oplyser videre, at der primært mangler sygeplejersker.

Samtidig fortæller personale på alle hospitalerne, at de bliver bedt om at arbejde over.

Ifølge Sveriges Radio oplyser alle hospitaler på nær Örebro Universitetshospital desuden, at de har haft behov for at ansætte flere vikarer, og at planlagte operationer for tiden bliver udsat.

I Uppsala har 415 sygeplejersker og læger forladt universitetshospitalet i løbet af årets første ti måneder. Det er 72 flere end i samme periode sidste år.

- Vi er alle bange for, at vores medarbejdere ikke har styrken til at bære den byrde, som sundhedsvæsnet oplever i dag, siger Anna Wadenhov, der er HR-chef ved Uppsala Universitetshospital.

- Situationen lige nu er næsten værre end i foråret, tilføjer hun.

Presset fra coronapandemien fik søndag Stockholms sundhedsdirektør til at bede andre områder i Sverige om hjælp til at klare mangel på personale på sygehusene. Det skete i et interview med Aftonbladet.

- Personalet på sygehuse i Stockholm-området har brug for akut aflastning, sagde sundhedsdirektør Björn Eriksson og kaldte krisen 'den sværeste i moderne tid', inden han tilføjede:

- Ingen har oplevet noget lignende.

De svenske sundhedsarbejderes fagforening har også udtryk bekymring over situationen. Den opfordrede i weekenden til, at der må prioriteres hårdere, da mange ansatte er udslidte og opsiger deres job.