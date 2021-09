Stort set alle restriktioner i Danmark er nu ophævet, og senest er nattelivet åbnet igen natten til onsdag. Imens er der panik i Norge, hvor Oslo oplever et rekordhøjt antal smittede

Aldrig før har der været så mange registrerede smittede i Oslo.

677 nye smittede det seneste døgn er ny rekord i den norske hovedstad, mens der i alt blev registreret 1796 nye smittede i Norge. Og det skaber bekymring.

Ifølge norske Dagbladet er der tale om dystre udsigter i Norge, og assisterende direktør Espen Nakstad i det norske Helsedirektoratet frygter, at antallet af smittede vil stige markant.

- Det store spørgsmål er, hvor mange alvorlige sygdomstilfælde vi får, når smitten stiger som nu. Jeg tror, at vi får et trecifret antal indlæggelser om ikke så længe. Mere end 100 indlagte på samme tid, siger Espen Nakstad til det norske nyhedsbureau NTB.

Efterfølgende har der også været tale om, at Oslo må lukke ned igen, men der er vi ikke endnu, forsikrer byrådsmedlem Raymond Johansen over for NRK.

Han fortæller, at det endnu ikke er aktuelt at tale om nedluning. I stedet er det vigtigt, at endnu flere bliver vaccineret, oplyser han.

Det er især smitten blandt de 10-19-årige, der er eksploderet, efter børn og unge er begyndt i skole igen.

Valgkampen kører for fulde gardiner i Norge, men under overfladen lurer en anden problemstilling. Foto: Javad Parsa/Ritzau Scanpix

Danmark åbner

Corona-problemerne i Norge står i slående kontrast til udviklingen i Danmark. Natten til onsdag åbnede nattelivet igen, ligesom det er helt slut med alle corona-restriktioner i Danmark fra 10. september.

Fra samme dato vil coronavirus heller ikke blive betragtet som en samfundkritisk sygdom.

Næsten alt åbner i Danmark - imens breder panikken sig nordpå Sundhedsminister Magnus Heunicke forklarer baggrunden for beslutningen her.