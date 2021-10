Næsten glemt i Danmark - men her er det værre end nogensinde

De fleste danskere har for længst helt vænnet sig fra tanken om at skulle tænke på restriktioner og coronapas, når man skal bevæge sig ud fra hjemmets fire vægge.

Men man skal ikke bevæge sig langt væk fra Danmarks grænser for at støde på påbud om mundbind og begræsninger for forsamlinger.

For mens covid-19 i Danmark ikke længere betragtes som samfundskritisk sygdom, er der andre steder hvor det ser helt anderledes ud.

Kigger man mod øst, er covid-19-pandemien nemlig langt fra overstået. Faktisk har det på intet tidspunkt set værre ud, end det gør netop nu i Rusland.

Onsdag har landet således for første gang registreret mere end 900 dødsfald på et enkelt døgn blandt coronasmittede. Et tal der kun har været stigende i den seneste tid, efter at smitte- og dødstallene for alvor begyndte at stige i starten af sommeren med delta-variantens ankomst. I forhold til befolkningens størrelse, ville det svare til, at der dagligt omkom knap 40 coronasmittede i Danmark.

Rusland har desuden de seneste dage haft et dagligt registreret smittetal på over 25.000.

Kun knap 30 procent af den russiske befolkning er færdigvaccineret mod covid-19, og ifølge den russiske regering er det en stor del af forklaringen på, at den folkerige nation er så hårdt ramt af covid-19 lige nu.

- Ikke tilstrækkeligt

Så sent som mandag kritiserede premierminister Mikhail Mishustin tilslutningen til vaccinerne i befolkningen, på trods af at sundhedsmyndighederne i landet ifølge ham har gjort det lettilgængeligt at modtage vaccinationen.

- Men vaccinationsniveauet er utilstrækkeligt til at stoppe spredningen af virussen, lød det på et coronataskforce-møde mandag ifølge Moscow Times.

Han fortæller, at regeringen er bekymret over de stigende smittetal.

- Dødeligheden stiger i de fleste russiske regioner. Der er dobbelt så mange indlagte på hospitalerne som på samme tidspunkt sidste år, lyder det fra Mishustin.

Mikhail Mishustin og resten af den russiske regerings coronataskforce holdt mandag møde om den potentielle krise. Foto: Dmitry Astakhov/Sputnik/Pool via Reuters/Ritzau Scanpix

I hovedstaden Mosvka, hvor der er flest smittede, er der i den seneste uge alene 30 procent flere smittede og 20 procent flere indlagte, lyder det fra byens borgmester, Sergei Sobyanin.

Lige nu er det op til hver enkelt region i Rusland at indføre restriktioner, men i alle 85 regioner er det ikke tilladt at samles mere end 3000 personer. Regeringen har dog opfordret landets regionale ledere til at indføre tiltag for at stoppe spredningen af virussen.