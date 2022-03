Næsten halvdelen bryder loven

43 procent af de solcentre, der blev kontrolleret i 2021, overtrådte solarieloven på et eller flere punkter.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er styrelsen, der har ansvaret for at føre kontrol med landets omkring 750 solcentre.

To overtrædelser var så alvorlige, at styrelsen anmeldte centrene til politiet. Anmeldelserne kom på baggrund af, at UV-rør udsendte for meget stråling.

Solcentrenes UV-rør udsender samme ultraviolette stråling som solen. I Danmark kommer solens UV-indeks sjældent over 7, mens UV-strålingen i et solarie typisk når et UV-indeks på 12.

Sikkerhedsstyrelsen har ikke oplyst, hvor meget grænseværdien for stråling blev overskredet i de to anmeldte tilfælde.

Antallet af politianmeldelser er dog væsentligt lavere end i 2020, hvor 19 solcentre blev anmeldt efter kontrolbesøg.

På tre år har Sikkerhedsstyrelsen foretaget 38 politianmeldelser af solcentre. 14 af disse er sket på baggrund af for høj UV-stråling. Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en opgørelse til Gjensidige Forsikring.

Kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Søren Assenholt Muff fortæller, at der laves kontrol af omkring 100 solcentre hvert år.

- Der skal være en A3-plakat med sundhedsadvarsler samt adgang til beskyttelsesbriller, og rørene skal være mærket med, at de udsender UV-stråling.

- Vi laver nogle steder også en måling af, om der udsendes mere stråling end tilladt, siger han.

Ifølge Søren Assenholt Muff er det typisk beskyttelsesbriller og manglende betjeningsvejledning, der mangler, når Sikkerhedsstyrelsen er på kontrolbesøg.

Der eksisterer ikke en smileyordning på solcentre, som man kender det fra restauranter og andre fødevarevirksomheder.

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan man se, om et solcenter er registreret, som det skal.

- Man kan som forbruger selv kontrollere, om der er adgang til beskyttelsesbriller, og om der er hængt advarsler op. Ellers er det en god idé at se efter, om centret ser pænt og rent ud, siger Søren Assenholt Muff.

Sikkerhedsstyrelsen indgår løbende i en dialog med landets solcentre om overtrædelser af reglerne.