Næsten øde test-telte

20.000 mennesker på en dag. Så mange danskere skal testes for coronavirus, men der er meget langt til de 20.000. I hvert fald i København, hvor der ikke var mange, der havde lyst til at blive testet

Fælledparken (Ekstra Bladet): Gaden ved Fælledparken på Østerbro i København er tom for mennesker. Der er kun få øjne at se. Gaden omkring test-teltet for corona i Fælledparken ligger øde. Præcis som tilfældet har været i det meste af Danmark, siden coronavirussen for alvor begyndte at tage fat.

Bag ved forhænget i teltet er der stille. Store, afspærrede hegn bliver blot åbnet få gange i løbet af de tre timer, hvor vi har placeret os ude foran afspærringerne.

Artiklen fortsætter under billederne.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Til gengæld er der fyldt med observerende personale. Både Beredskabsstyrelsen, personale fra Rigshospitalet og adskillige vagter er mødt ind foran teltet. De er både strikse og meget forsigtige, ligesom alle andre også er.

Lang vej endnu

Der er ikke skyggen af op mod de 20.000 danskere, som Sundhedsstyrelsen tirsdag meldte ud, ville blive testet hver eneste dag. Tværtimod har der i løbet af den første time blot været fem-seks personer inde bag de lukkede forhæng, hvorefter de er kommet ud på den anden side.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Regionsrådet Hovedstaden. Ifølge dem er der en logisk forklaring på, hvorfor der endnu ikke har været særlig mange personer inde i teltet for at blive testet.

'Det er endnu kun et pilotprojekt, så derfor ikke så mange tests endnu,' oplyser Regionsrådet Hovedstaden i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har også forsøgt at indhente en kommentar fra Sundheds- og Ældreministeriet samt Statens Serum Institut, der står bag initiativet med de 20.000 daglige tests, men ingen af dem har i første omgang reageret på henvendelsen.