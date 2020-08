Næsten tredobbelt skybrud i Hørsholm

Hvis du har nogle billeder eller beretninger om den kraftige regn, er du velkommen til at sende det til os på 1224@eb.dk

Varsel om skybrud blev til realitet onsdag eftermiddag tæt på København. Det melder DMI.

Store dele af Nordsjælland er blevet oversvømmet.

Fuglebakken Station fik 20 millimeter på 20 minutter, Søborg Vandværk blev ramt af 17,6 millimeter på 20 minutter.

Gentofte Kommune fik 35,6 millimeter regn på 30 minutter, hvilket svarer til mere end et dobbelt skybrud ifølge DMI - det kaldes et skybrud, når der falder 15 millimeter eller mere regn på 30 minutter og et dobbelt skybrud, når der således falder 30 millimeter eller mere.

Senest er der registreret store vandmængder nord for København i Usserød ved Hørsholm, hvor der faldt omkring 40 millimeter på en halv time - altså knap tredobbelt skybrud.

På dele af Helsingørmotorvejen i nordgående retning er højre spor spærret pga. vand på vejen. Vejhjælp er på stedet ifølge Vejdirektoratet.

Nordsjællands Politi har fået nogle henvendelser på mindre færdselsuheld, der muligvis skyldes skybruddet, ligesom der er områder af Nordsjælland, hvor de er særligt opmærksomme på oversvømmelser.

De gode nyheder er, at skybruddet næsten har kastet alt det vand af sig, det havde med.

Der kan stadig opstå nye skybrud, men for nu burde det stilne af, fortæller vagtchef i DMI.

Se læsernes billeder af skybruddet herunder.

Afspærret vej i Hørsholm. Privatfoto

Skybruddet oversvømmede gaderne i Vangede. Privatfoto

- Jeg har aldrig set så meget vand komme på en gang, siger en Vangede-borger nord for København, hvis vej blev oversvømmet på få minutter.

- Min kælder er heldigvis stadig tør, men der ligger kloakvand og slam tre-fire meter ind i min have.

Billeder fra Virum. Privatfoto

'Der er spærret af flere steder pga. oversvømmelser, så der er en del kaos på gaden lige nu', skriver en læser fra Virum.

Ved togstationen i Virum. Privatfoto