Formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, er nu landet i Taiwan.

Det viser billeder fra lufthavnen i Taipei og bekræftes af nyhedsbureaet AP.

Det gjorde hun klokken 16.44 dansk tid med det amerikanske militærfly SPAR19, der lettede fra Kuala Lumpur kl. 10.00 i formiddags.

Det er første gang i 25 år, at en så højtstående politiker fra USA besøger Taiwan, efter Kina og USA i 1970'erne lavede en aftale om, at Taiwan og USA ikke skulle udveksle besøg af højtstående politiske ledere og embedsmænd.

Nancy Pelosi er landet i Taiwan. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

Kinesiske trusler

Besøget er heller ikke gået ubemærket hen fra kinesisk side.

Siden besøget blev annonceret har kinesiske politikere advaret USA mod at besøge Taiwan, og så sent som i mandags talte Zhao Lijian - talsmand for Kinas Udenrigsministerium - med store ord.

- Vi vil endnu en gang fortælle USA, at Kina og Kinas hær aldrig sidder passivt hen. Kina vil tage resolutte og stærke modforanstaltninger for at forsvare sin suverænitet og territoriale integritet, sagde han på et pressemøde.

- Med hensyn til hvilke foranstaltninger, skulle hun vove at komme (til Taiwan, red.), må vi vente og se, sagde Zhao afslutningsvist.

Risiko for militær konflikt

Tirsdag har flere kinesiske kampfly fløjet tæt på den sølinje, der ligger i midten af Taiwanstrædet, som er havet mellem Kina og Taiwan, eftersom Nancy Pelosi har været på vej til Taiwan.

Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen, Ph.d. og lektor ved Forsvarsakademiet, er der risiko for en reel militær konflikt, men hun understreger dog, at både Kina og USA er opmærksomme på de konsekvenser, det ville have.

- Både USA og Kina ved, at der er meget på spil, og ingen ønsker, at det skal udvikle sig til en militær konflikt, fordi begge er klar over de store omkostninger, og hvor svært det vil være at håndtere og undgå eskalation, siger hun.

Det kinesiske statsmedie CGTN har beskrevet, at kinesiske kampfly har krydset Taiwanstrædet, blot 20 minutter før Pelosi landede.