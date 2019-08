Nancy raser over 'politiker-finte': Jeg bliver harm

Der er en verden til forskel på at være sygemeldt som borgmester og som almindelig offentligt ansat borger, og det vækker harme

Lægerklæringer, arbejdsprøvning, ressourceforløb, jobafklaring og utallige møder på jobcentret.

Det var i flere år hverdag for Nancy Søster Sørensen, efter at hun kom til skade med sin skulder på arbejdet.

Derfor undrer det hende også at høre, at det samme ikke gælder for sygemeldte politikere.

- Det er utroligt, at politikerne ikke snart vågner op og sætter en stopper for den her finte. Hvorfor skal der være forskel på folk?, lyder det.

51-årige Nancy Søster Sørensen kom på sygedagpenge, da hun fik revet skulderen af led. Foto: Tariq Mikkel Khan

Udmeldingen kommer i kølvandet på sagen om teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen, der har været sygemeldt med fuld løn som følge af en voldtægt, der er foregået i hendes egen lejlighed.

Som kommunalpolitiker har Ninna Hedeager Olsen ikke pligt til at oplyse, hvorfor hun har sygemeldt sig, ligesom hun ikke har skullet fremlægge dokumentation i form af eksempelvis en lægeerklæring. Ifølge reglerne kan hun opretholde sin sygemelding med fuld borgmesterløn på 102.931 kroner om måneden i ni måneder uden modkrav.

Men reglerne burde ikke være anderledes for politikere end for almindelige borgere, mener Nancy Søster Sørensen.

'Én lang kamp'

Det var under et tungt løft af en sengeliggende plejehjemsbeboer, at den i dag 51-årige Nancy Søster Sørensen med egne ord 'fik lavet en dum bevægelse', der rev en sene i skulderen af led.

- Det har været én lang kamp siden da. Jeg troede, at jeg kunne vende tilbage til mit arbejde efter kort tid uheldet, men det kan jeg ikke. I stedet har jeg været igennem fem operationer, og jeg ved ikke hvor mange samtaler med kommunen, fortæller Nancy Søster Sørensen til Ekstra Bladet.

Ny undersøgelse: Jobcentre gør folk mere syge Psykiatrifonden har i samarbejde med SIND - Landsforeningen for Psykisk Sundhed - lavet en undersøgelse blandt 1400 sygemeldte. Undersøgelsen viste blandt andet: - 67,9% svarer, at jobcenteret i høj grad eller i nogen grad belaster deres livskvalitet. Det fører til, at 23% har tanker om, at livet ikke er værd at leve. - 50% har oplevet, at vedkommendes helbred blev tilsidesat i sagsbehandlingen, og at jobcentret ser bort fra speciallægeerklæringer. - 70% af respondenterne oplever fysisk eller psykisk ubehag op til møder/telefoniske møder med jobcenteret.

Efter at have været sygemeldt i fire uger blev Nancy Søster Sørensen kaldt til samtale på kommunen.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen har været sygemeldt i fire måneder med en månedsløn på knap 90.000 kroner. Foto: Andreas Beck/Ritzau Scanpix

- Selv til den allerførste samtale, da jeg stadig havde armen i slynge, handlede det kun om, hvornår jeg ville være klar til at arbejde igen. Der havde jeg det altså sådan, at hvad taler du om? Jeg har rigtig mange smerter, husker Nancy Søster Sørensen.

- Det er jo ikke for sjov, at man er sygemeldt.

Følte sig overvåget

Men samtalerne stoppede ikke der.

- Hver fjerde uge kunne jeg se frem til at blive indkaldt til en ny samtale på kommunen. Det var totalt latterligt. Jeg har altid tjent mine egne penge og ikke modtaget nogle ydelser, og nu følte jeg, at jeg nassede på systemet, siger Nancy Søster Sørensen.

- Jeg følte mig overvåget. Til sådan et møde kan der jo sidde otte forskellige personer fra kommunen. Vi taler psykologer, læger, socialrådgivere, beskæftigelsesvejledere og så videre, som udspørger én.

Nancy Søster Sørensen håber, der en dag vil være ens regler for alle. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det er intimiderende, for man føler, at man kun kan svare forkert på deres spørgsmål.

Nancy Søster Sørensen husker blandt andet en episode i et jobafklaringsforløb, hvor hun skulle deltage i et møde med flere andre sygemeldte.

- Så skulle vi stå der i rundkreds og lave forskellige øvelser, som jeg på grund af min skulder ikke kunne gennemføre. Hvad skal det til for? At ydmyge os?, spørger hun retorisk.

I dag håber hun, at politikerne 'vågner op' og sørger for ens regler for alle.