Naomi blev syg af silikonebryster

Den 28-årige fitnessinstruktør Naomi Macarthur fik silikoneimplantater i sine bryster tilbage i 2014, men begyndte kort tid efter at opleve mavesmerter og en enorm træthed.

Det skriver blandt andet BBC.

- Trætheden føltes som om, at jeg havde løbet et maraton og gravet en million skyttegrave på trods af, jeg ikke havde lavet noget. Bare at skrive med en kuglepen var for hårdt, fortæller Macarthur til det britiske medie.

Hun forklarer desuden, at hun også døjede med hårtab, allergi og udslæt.

Naomi Macarthur, der kommer fra Brighton, fik gentagende gange at vide fra læger, at symptomerne intet havde at gøre med brystoperationen - men da hun blev opmærksom på lidelsen Breast Implant Illness, besluttede hun sig for at få fjernet implantaterne.

Bedring efter fire år

Efter at have levet med symptomerne i fire år, begyndte Naomi Macarthur endelig at få det bedre.

- Jeg kan slet ikke beskrive, hvor fantastisk det føles, og hvor meget bedre jeg har det. Det er vanvittigt, fortæller hun til BBC.

I dag bruger Naomi meget tid på at gøre opmærksom på Breast Implant Illness, og viser - blandt andet på sin Instagram - stolt sine ar frem.

Naveen Cavale, der er plastikkirurg og medlem af International Society of Plastic Surgery, forklarer til BBC, at der ikke er nogen videnskabelig forklaring på Breast Implant Illness:

- For mine patienters vedkommende, så er Breast Implant Illness en ting, og jeg har ingen grund til ikke at tro på dem, men for mig - som læge -så giver det rent videnskabeligt ingen mening.

