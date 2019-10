Narko-krig på åben gade: Sådan fik de hæren til at give op

Torsdag udspillede der sig krigslignende scener i den mexicanske by Culiacan, som er hovedstaden i delstaten Sinaloa.

Bevæbnede kartel-medlemmer lå i flere timer i ildkamp med regeringens sikkerhedsstyrker, og da det hele var overstået var otte personer blevet dræbt og 20 lå sårede.

Kartel-medlemmer patruljerer i Culiacans gader torsdag. Foto: JESUS BUSTAMANTE/Ritzau Scanpix

Årsagen til det voldsomme optrin var, at politiet forsøgte at anholde en af den fængslede narkobaron Joaquin 'El Chapo' Guzmans sønner, Ovidio Guzman, som i dag fungerer som en af kartellets ledere.

Og da røgen havde lagt sig efter de voldsomme kampe, stod kartellet tilbage som sejrherren.

Den mexicanske regering løslod Ovidio Guzman.

Otte dræbt på åben gade: Kartel og politi i ildkamp

Men selvom mord og skyderier langt fra er en sjældenhed i Mexico, hvor mere end 150.000 mennesker anslås at have mistet livet i krigen mellem kartellerne og regeringen, så er torsdagens begivenheder alligevel et nybrud.

Det vurderer den engelske journalist Ioan Grillo, der i mere end 18 år har dækket konflikten fra første parket i Mexico, og som desuden har skrevet to bøger om narkokrigen.

Artiklen fortsætter under billederne...

Sønderskudte og udbrændte biler stod adskillige steder i byen. Foto: Rashide Frias/Ritzau Scanpix

I en artikel i TIME forklarer han detaljeret, hvordan Sinaloa-kartellet greb torsdagens angreb an.

Normalt opererer kartellerne primært i det skjulte, hvorfra de ind imellem dukker op og deltager i en ildkamp eller foretager en likvidering.

Men torsdagens aktion mindede på stort set alle parametre mere om en velplanlagt og veludført militæraktion.

Militær præcision

I åbne ladvogne med fastmonterede maskingeværer indtog de byen, hvorefter de placerede brændende biler på en lang række strategisk vigtige veje for at blokere sikkerhedsstyrkernes fremrykning.

Herefter overtog de kontrollen med strategisk vigtige punkter i bymidten, hvor de både lukkede lufthavnen og flere regeringsbygninger ned.

Flere steder i byen patruljerede bevæbnede kartel-medlemmer åbenlyst i gaderne.

De besatte simpelthen byen og gjorde sig klar til kamp. En kamp som de få timer efter kunne trække sig sejrrigt ud af, da regeringen overgav sig og gav efter for kartellets krav.

Artiklen fortsætter under billederne...

Ioan Grillo beskriver, hvordan kartellernes taktik langsomt har udviklet sig i løbet af de seneste år.

Metoden med afbrændte biler er ikke ny, men den har udviklet sig til at være et effektivt redskab, som kartellerne ofte benytter.

Desuden har de også oprustet massivt med store mængder stjålne militære våben, samt en endeløs strøm af våben fra USA. Det anslås, at der mellem 2008 og 2018 er blevet beslaglagt mere end 150.000 geværer i Mexico, som kan spores direkte tilbage til våbenhandlere nord for grænsen.

Men måden hvorpå Sinaloa-kartellet hurtigt, effektivt og fuldstændigt åbenlyst gennemførte deres aktion, er alligevel kommet bag på den garvede journalist.

Hvad nu?

Han beskriver desuden, hvordan der flere steder i landet nu er en frygt for, at Sinaloa-kartellets succesfulde angreb på regeringen vil danne præcedens. For hvordan vil det næste kartel reagere, når myndighederne forsøger at anholde en af deres ledende skikkelser?

Efter løsladelsen af Ovidio Guzman udtalte Mexicos forsvarsminister, Cresencio Sandoval, på en pressekonference, at man havde besluttet at efterleve kartellets krav for at skåne civilbefolkningen.

- At fange en kriminel må ikke være vigtigere end liv.

- Vi vil ikke have døde mennesker, vi vil ikke have krig, sagde han.

Narkobarons søn slipper: - Det var forhastet planlagt