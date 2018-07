Narkogangstere sætter kæmpe dusør på hunds hoved

I slutningen af 80'erne og starten af 90'erne var den colombianske stats fjende nummer et Pablo Escobar, der på daværende tidspunkt var kokain-kongen i det sydamerikanske land. Da han blev ryddet af vejen, tog Cali-kartellet anført af de to brutale Rodriguez Orejuela-brødre over. Dem fik den colombianske regering også skovlen under.

Det er dog ikke ensbetydende med, at der er sat en fuld stopper for kokain-problemerne i Colombia.

Under Pablo Escobar fik alle, der modsagde, svigtede eller bekæmpede ham, en kugle for hovedet.

Det hører man ikke om i samme grad mere.

Men nu har kartellerne fået en ny fjende. Måske en af de værste, de har haft i mange år. Det drejer sig om hunden 'Sombra', der i sin seks år lange karriere som narkohund har snuset sig frem til flere tons kokain.

Nu er der udlovet en dusør til den, der dræber hunden på 200 millioner pesos (442.000 kroner, red.) af kartellet Los Urabeños.

Det fortæller oberst Tito Castellanos, der er leder af Colombias narkopolit til nyhedsbureauet RCN.

Her ses Sombra på arbejde i El Dorado-lufthavnen i Bogota. Foto: Ritzau/Scanpix

'Otoniels mareridt'

Ifølge politet har hunden stået for, at intet mindre end 245 personer er blevet anholdt, og at mere end ni tons kokain er blevet beslaglagt.

- Vores schæferhund Sombra har deltaget i næsten 300 operationer, fortæller Tito.

Hundens formidable arbejde har allerede indbragt den to æresmedaljer.

Det er måske derfor, at Dario Antonio Úsaga David, der bliver kaldt 'Otoniel' og er leder af Los Urabeños, har sat en dusør på hundens hoved. Og også grunden til at politiet har døbt hunden 'Otoniels mareridt'.

Ifølge CNN har politiet taget konsekvensen af truslerne og øget sikkerheden omkring hunden.