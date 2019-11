Narkohandlere hædret med statue

Til daglig er der årvågen bevægelse at spore i Görlitzer Park i hjertet i Berlin, når narkohandlere med afrikansk - og ofte illegal - baggrund faldbyder stoffer i parken.

Det skriver flere tyske medier, blandt andet BZ.

Området er derfor hos politiet vurderet til at være et kriminelt hotspot. For med den åbenlyse narkohandel følger der uro og vold i kølvandet.

særligt ved aften- og nattetid gælder parkens område for at være utrygt, hvorfor almindelige borgere derfor helst undgår at komme der.

For godt en uge siden valgte en lille gruppe omkring den amerikansk-franske kunstner Scott Holmquist at rejse en statue i solidaritet med narkohandlerne.

Statuen hed 'Der letzte held', på dansk 'den sidste held', og det skete under mottoet 'solidaritet og mennskerettigheder til alle- også pushere'.

I 24 timer stod den tre meter høje centralt placeret i parken.

Skulpturen viser en person med tydelige afrikanske træk i ført en jakke og med en mobiltelefon i hånden. Desuden inkluderede statuen en tavle, hvor der var indgraveret narko dna.

Selve statuen er iført nogle pudsige støvler. Det skyldes, at skulpturens krop baserer sig på statuen 'Roten Matrosen' ' den røde matros, mens hovedet er eftergjort 'bust of a Man'.

Kunstnergruppen tog skridtet til statuen som svar på en demonstration holdt for nogle uger siden i samme park, som Pegida stod bag.

Her var demonstrationens motto: Hvor Retsstaten kapitulerer kan pushere handle ugeneret.'