Narkokartel viser 'rigtig hær': - Styrer reelt landet

Et af Mexicos mest magtfulde narkokarteller spiller med musklerne over for landets præsident i propagandavideo

Uniformerede soldater med militærvåben foran armerede køretøjer.

Der er skruet op for charmen, og Jalisco New Generation Cartel fremstår nærmest som en rigtig hær i den propagandavideo, narkokartellet sendte ud fredag.

Her lagde landets præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, samtidig vejen forbi 'hjemmebanen' for CJNG', som kartellet forkortes. Et dæknavn for regionerne Guanajuato, Jalisco og Colima.

'Kun Menchos folk, kun Menchos folk', kan CJNG-medlemmer høres råbe, efterhånden som kameraet bevæger sig ned gennem en uendelig lang konvoj af camouflerede køretøjer i den to minutter lange video. En hyldest til Nemesio 'El Mencho' Oseguera - kartellets berygtede leder og Mexicos mest eftersøgte mand.

Styrer landet

- De sender et klart signal (...) at de reelt styrer Mexico, ikke Lopez Obrador, siger Mike Vigil, der er tidligere chef for internationale operationer i den amerikanske 'Drug Enforcement Administration' til nyhedsbureauet Reuters.

Det er uklart, hvornår videoen er optaget, men den synes ifølge Vigil at være autentisk.

CJNG bliver anset som Mexicos stærkeste bande sammen med Sinaloa-kartellet, der tidligere blev ledet af den nu fængslede Joaquin 'El Chapo' Guzman.

Se også: Uhyggeligt budskab fra narko-karteller

Organisationen er kendt for at infiltrere dårligt betalte politiafdelinger landet over og på den måde sikre beskyttelse af dens kriminelle foretagender.

I slutningen af juni blev kartellet hurtigt udpeget som de sandsynligvis skyldige i et hårdt angreb på Mexico Citys sikkerhedschef Omar Garcia Harfuch, der fandt sted i dagslys i et mondænt kvarter i hovedstaden.

De har dræbt dommere, kongresmedlemmer, snesevis af politibetjente og tusinder af civile. Og på et tidspunkt skød dets krigere en militærhelikopter ned med en raketdrevet granat, kunne man tidligere på måneden læse i Washington Post.

Kartellet kontrollerer ifølge avisen handelen med mere end en tredjedel af alle stoffer, der forbruges i USA, og har udvidet til Europa og Asien.

I modsætning til sine forgængere har Lopez Obrador taget en mindre konfronterende tilgang til sikkerhed og foretrækker at angribe det, han beskriver som grundlæggende problemer som fattigdom og unges arbejdsløshed.