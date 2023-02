Narkokrig i Mexico med amerikanske våben

Den mexicanske narkokrig føres i høj grad med amerikanske våben. USA's lempelige våbenpolitik gør, at det er nemt at få avancerede våben fra USA. Som smugles over grænsen til kartellerne

Amerikanske politikere nævner ofte de mexicanske karteller, som en af de værste årsager til kriminalitet og narkotikaproblemer i USA.

Men politikerne nævner sjældent, at den mexicanske narkokrig i høj grad kæmpes med våben, som kommer fra USA.

- Mexicanske karteller har adgang til en overflod af højteknologiske våben fra USA. Det gør kampen mod dem endnu sværere, udtalte en tjenestemand i den mexicanske efterretningstjeneste, til Vice News forleden.

Mexicanske sikkerhedstyrker bevogter i januar domstolen hvor kartellederen El Chapos søn skulle i retten. Foto: Fernando Llano/Ritzau Scanpix

Washington Post skriver, at to en halv million håndvåben er blevet smuglet til Mexico fra USA i det sidste årti.

Sidste år forsøgte Mexico at lægge sag an mod de amerikanske våbenfabrikanter, for at være delagtig i de mange skuddrab i Mexico.

Annonce:

- Næsten alle våben som findes på gerningssteder i Mexico, mellem 70-90 procent, er smuglet ind fra USA, skriver den mexicanske regering i sagsanlægget, som indtil videre er endt i en amerikansk appelret.

Våben og kugler ses efter et oprør i et mexicansk fængsel i januar. Langt størstedelen af de ulovlige våben i Mexico kommer fra USA. Foto: Jose Luis Gonzalez /Ritzau Scanpix

USA har en meget lempelig våbenpolitik. I nogle stater er det ufatteligt nemt at få fat på meget avancerede våben.

Mens Mexico har meget strenge våbenlove. Ifølge amerikanske medier er der kun en lovlig våbenforretning i Mexico. Som endda ligger inde på en militærbase.

Det er derfor meget nemmere for kartellerne at få fat i våben, der kommer fra USA.

Noget de amerikanske myndigheder efterhånden er ved at indse.

- Narkokartellerne i Mexico får deres våben fra en blanding af kilder, herunder ulovlige våbenhandler i USA, siger en talsperson for Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, der er en del af det amerikanske justitsministerium, til USA Today.

Mexicansk politi patruljerer i deres kamp mod kartellerne. Foto:Jair Cabrera Torres/Ritzau Scanpix

Annonce:

Ifølge Washington Post er det svært at stoppe den ulovlige våbenhandel mellem USA og Mexico. Da det ofte er svært at opdage smuglerierne for myndighederne.

Dette fører til eskalerende vold i narkokrigen, hvor kartellerne er i stand til at forsvare deres territorier og kriminalitet med stadig mere avancerede våben.

- Narkokartellerne i Mexico bliver stadig mere velbevæbnede, og det gør kampen mod dem endnu mere farlig. Vi har brug for større samarbejde med USA og andre lande for at tackle dette problem, siger en talsperson for mexicansk politi til avisen.

De fleste våben bliver smuglet over grænsen til Texas. Foto: Eduardo Verdugo/ Ritzau Scanpix

Langt størstedelen af de ulovlige amerikanske våben kommer ind over grænsen fra delstaten Texas.

De mexicanske karteller skulle specielt være interesseret i de semiautomatiske 'angrebs-rifler' (assault rifles), som for eksempel det meget populære våben AR-15, der i USA også er blevet kendt som ‘masseskydernes yndlingsvåben’.