Nasa åbner rumstation for turister til næste år

Den amerikanske rumorganisation Nasa vil fra næste år tilbyde turister at besøge Den Internationale Rumstation ISS.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- NASA åbner Den Internationale Rumstation for kommercielle muligheder og vil markedsføre disse muligheder, som vi aldrig har gjort før, siger Jeff DeWit, økonomichef i NASA.

Ifølge økonomichefen vil private astronauter få mulighed for at bo på rumstationen i op til 30 dage til den nette sum af 230.000 danske kroner - per overnatning.

Turisterne vil herudover i vanlig hotelstil også blive faktureret for konsumering af vand og brug af andre services på rumstationen.

Dyr returbillet

At være indlogeret på rumstationen bliver dog den mindste del af regningen.

En returbillet vil nemlig komme til at koste i omegnen af 382 millioner kroner, skriver AFP.

Nasa vil ikke stå for at flyve hverken private eller erhvervskunder op til ISS.

Det er i stedet de to selskaber SpaceX og Boeing, der har fået tilladelse af Nasa til at flyve mellem rumstationen og Jorden.

SpaceX vil flyve til og fra rumstationen med fartøjet Crew Dragon, mens Boeing vil tilbyde turister at flyve med fartøjet ved navn Starliner, der stadig er under udvikling.

12 besøgende om året

Hvorvidt de kan afsætte billetterne til det svimlende beløb er uvist, men det meget lave udbud taler måske herfor.

Ifølge AFP vil det kun være muligt for op til 12 private astronauter at besøge ISS om året.

Disse vil blive fordelt på to ture.

Den Internationale Rumstations første modul blev sendt i kredsløb om jorden i 1998, og siden er stationen blevet udvidet i et parløb mellem særligt USA og Rusland.

Siden år 2000 har stationen været bemandet året rundt, og der vil ifølge Nasa blive stillet samme krav til private astronauter som til rumagenturets egne, når det kommer til blandt andet fysisk form.

Private astronauter skal tillige bestå de samme test og opnå de samme certifikater som de professionelle astronauter.