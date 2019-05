Nasa advarer: Risiko for meteornedslag tages ikke alvorligt nok

Meteorer udgør en stor trussel mod Jorden, og risikoen for deres nedslag bliver slet ikke taget alvorligt nok.

Det siger Jim Bridenstine, der er chef for den amerikanske rumfartsorganisation Nasa, tirsdag på en konference om emnet ifølge NBC News.

- Det her handler ikke om Hollywood, det handler ikke om film, det handler ultimativt om at beskytte den eneste planet, vi lige nu ved, at der bor liv, siger han.

En meteorit eksploderede i 2013 over den russiske by Chelyabinsk. Den indeholdt ifølge Bridenstine "30 gange så meget energi som atombomben ved Hiroshima". Omkring 1500 mennesker kom til skade ved episoden.

Bridenstine afslørede på konferencen, at Nasa 16 timer efter eksplosionen over Rusland så et endnu større objekt med retning mod Jorden. Det objekt ramte dog ikke vores klode.

- Jeg ville ønske, at jeg kunne fortælle jer, at de her begivenheder er exceptionelt unikke, men det er de ikke.

- De er ikke sjældne, de sker. Det er op til os at sikre, at vi identificerer, opfanger og følger alle de objekter nær Jorden, som kan udgøre en trussel mod verden, siger Jim Bridenstine ifølge NBC News.

Meteoreksplosionen som den over Rusland bør ifølge videnskabelige modeller finde sted med cirka 60 års mellemrum. Inden for det seneste århundrede har der dog været tre, fortæller Bridenstine.

Nasa har et mål om at kunne opfange alle objekter med en diameter på 140 meter, som kommer nær Jorden. Rumfartsorganisationen er dog langt fra at nå det mål. Kun i omkring en tredjedel af tilfældene lykkes det.

Jim Bridenstine opfordrer til, at flere internationale partnere deltager, så der kan oprettes et netværk, og målet kan nås. Lykkes det ikke at få opbygget sådan et, kan det få katastrofale konsekvenser, frygter han.

- Vi ved, at dinosaurerne ikke havde et rumprogram, men det har vi, og vi bliver nødt til at bruge det, siger han.