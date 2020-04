NASA afslører utroligt billede

Rumteleskopet Hubble fylder 30 år. I den forbindelse løfter NASA sløret for et imponerende billede, som Hobble netop har taget af stjernetåger

For 30 år siden, 24. april 1990, drog rumteleskopet Hubble af sted fra NASAs Kennedy Space Center i Florida.

NASA fejrer fødselsdagen ved at løfte sløret for et fængende billede, som Hubble har taget af fødslen af stjerner i en farverig stjernetåge i en nær galakse 163.000 lysår væk.

Billedet bliver kaldt 'Cosmic Reef', da det kan minde om et koralrev.

'Rumteleskopet Hubble har givet os et utroligt billede på sin 30 års fødselsdag. De klare nyfødte stjerner i midten af billedet er mindst ti gange så store som vores sol. Den kraftige radioaktivitet fra stjernerne får den omkringliggende gas til at vise sig i betagende farver', forklarer seniorforsker Jennifer Wiseman i en artikel på NASAs hjemmeside.

Den blå farve er oxygen, der er opvarmet til 11.000 grader celcius. Den røde farve er nitrogen og hydrogen.

De massive stjerner forårsager kraftige vinde af partikler, der former de bølgende strukturer, vi kan se, på tværs af stjernetågen.

'Den blå stjernetåge, vi kan se nederst til venstre, er materiale udskudt fra en enkelt enorm stjerne i midten. Den stjerne er 200.000 gange lysere end vores sol,' fortæller seniorforskeren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto af Hubble under den femte service-mission i 2009. Foto: NASA

1,4 millioner observationer

Rumteleskopet Hubble har ifølge NASA revolutioneret moderne astronomi, blandt andet ved at gøre det muligt for offentligheden at få del i de flotte billeder af universet.

Indtil nu har Hubble i løbet af sine 30 år foretaget intet mindre end 1,4 millioner observationer, der har ligget til grund for over 17.000 videnskabelige publikationer. Alene den data, der ligger i arkivet, vil holde forskere beskæftiget i generationer. Det gør Hobble til det mest givende observatorium i historien.

I løbet af sin levetid har rumteleskopet fået eftersyn og opgraderinger fem gange. Seneste service-mission var i 2009.

'Rumteleskopet Hubble har ændret vores opfattelse af rummet og vores plads i universet,' lyder de store ord fra Jennifer Wiseman.