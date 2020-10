NASA bekræfter: Vand fundet på Månen

Opdagelsen giver nye muligheder for rumeventyr

NASA, det amerikanske rumagentur, bekræfter mandag, at der med sikkerhed er fundet vand på Månen.

Det skriver The Independent.

Mediet kalder fundet for et 'kæmpe gennembrud' inden for rumforskning.

Der er tidligere fundet spor af vand på Månen, men det har været uklart, i hvilken form vandet har været.

Kritisk fund

Opdagelsen er vigtig, fordi vandet kan bruges, hvis flere mennesker skal sendes til Månen.

Vand kan nemlig ikke kun bruges til at drikke - det kan også laves om til livsnødvendigt ilt.

Vandet kan også være med til at skabe en base på Månen, hvorfra man kan rejse videre ud i rummet.

Dog er det endnu ikke afklaret, hvorvidt det vand, der er fundet, kan bruges til disse formål.

Ubesvaret spørgsmål

Hvordan og hvor vandet bliver opbevaret på Månen, står stadig hen i det uvisse.

Tidligere har man arbejdet ud fra den antagelse, at vandet findes på Månens 'bagside' - den side, der vender væk fra Solen og Jorden.

Men, lyder det nu fra NASA, der findes også vand - i mikroskopiske mængder - på solsiden af Månen.

En teori er, at vandet findes i små isklumper, der er på størrelse med en lille mønt.

Disse isklumper ligger i små skygger, og derfor smelter isen ikke.

Starten på noget nyt

NASA's undersøgelser, der er foretaget i samarbejde med University of Hawaii, er dog kun begyndelsen på et længere rumeventyr.

Paul Hayne, professor i atmosfære- og rumfysik fra Colorado University siger til The Independent, at det sandsynligvis bliver nødvendigt at sende mennesker til Månen igen:

'Astronauterne behøver ikke gå ned i disse dybe, større skygger. De kan gå rundt og finde en skygge på en meter, og den kan lige så godt opbevare is.'

