NASA deler nyt billede: Et af vor tids største mysterier

Marree Man i den australske ørken er beskrevet som et af vor tids største mysterier. Nu deler NASA et nyt billede af den store mand

Det er ikke hver dag, at man ser en 3,5 kilometer høj mand.

Men det er ikke desto mindre virkeligheden i den australske ørken nær byen Marree i den nordlige del af South Australia.

Den 3,5 kilometer høje mand er en såkaldt geoglyf, der for første gang blev opdaget i 1998 af en pilot. Men nu har NASA fanget et nyt billedet af han.

Hvordan det gigantiske kunstværk er blevet til virkelighed er fortsat uklart, men nu kan NASA offentliggøre et nyt foto af manden taget 22. juni 2019.

Det skriver rumagenturet i en meddelelse til pressen.

Tæt på at forsvinde

De australske myndigheder ved stadig ikke, hvem der oprindeligt har tegnet Marree Man, så mysteriet lever stadig i bedste velgående.

Der har dog været spekuleret i, at en lokal kunstner fra Alice Springs står bag, men ingen har taget æren for det.

I en periode var han på grund af vind i området tæt på at forsvinde, men nu er de omkring 30 centimeter dybe streger igen synlige.

Det skyldes, at en lokal forretningsmand i 2016 valgte at betale for at få markeringerne tegnet op, og derfor har NASA kunne fange det flotte billede tre år senere.

Samme forretningsmand har udlovet en dusør på 5000 (23.000 danske kroner red.) australske dollars til dem, der kan give ham informationer om, hvem der står bag geolyfen.