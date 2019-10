Nasa deler skræmmende billede af solen

Er du klar til Halloween på torsdag? Det er de hos den amerikanske rumfartsorganisation, Nasa. De har delt et billede af solen, der passer til højtiden.

Det er et særdeles skræmmende billede, som Nasa har fundet frem. Det kunne til forveksling ligne et kæmpe græskarhoved skåret ud til Halloween. Den mærkværdige udskæring er skabt af aktivitet i bestemte regioner på solen på det helt rette tidspunkt.

2018s vinder af DM i kæmpe græskar. Foto: Tivoli

Danmarksrekorden for kæmpegræskar blev sat sidste år under Tivolis danmarksmesterskab i kæmpegræskar. 589,4 kilo lød rekorden på dengang. Men det må siges at blegne, når der sammenlignes med solen.

Halloween-solen stammer fra oktober 2014, men Nasa opfordrer til, at man downloader billedet for at fejre torsdagens højtid. Billedet er taget af en rumsonde, som blev sendt op for at observere solens indflydelse på jorden.

Nasa har blandet to billeder sammen taget ved forskellige bølgelængder for at skabe en sol med et Halloween-lignende udseende.