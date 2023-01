NASA finder ny jord-lignende planet

Ifølge NASA er der blevet fundet en ny jord-lignende planet, hvor der sågar også er mulighed for at være vand på overfladen

Er der mulighed for liv andre steder end på jorden?

Det spørgsmål er et af universets store mysterier, men nu er vi måske kommet et mikroskopisk skridt tættere på et svar.

NASA har nemlig netop meldt ud, at de har fundet en ny jord-lignende planet ved hjælp af data fra deres såkaldte Transiting Exoplanet Survey Satellite.

Den nye planet har fået navnet TOI 700 e, og er den femte af sin type nær dværgstjernen TOI 700. Ifølge NASA er netop denne planet ekstra interessant, fordi den er 95 procent af jordens størrelse.

Små planeter

Derudover beskrives den som fyldt med sten og i en beboelig zone, der giver mulighed for, at vand kan eksistere.

Annonce:

- Det her er et af de kun få systemer med flere små planeter i beboelige zoner, som vi kender til. Det gør TOI 700-systemet et interessant sted af følge op på. Planet e er 10 procent mindre end planet d, siger postdoc hos NASA Emily Gilbert.

TOI-systemet befinder sig omkring 101 lysår væk, så det er næppe noget, vi lige rejser til for at undersøge nærmere på en eftermiddag.

Det er langt fra første gang, at der bliver fundet nye små planeter. For nylig fandt en gruppe andre forskere de to exoplaneter kaldet Kepler-138c og Kepler-138d, der begge er 218 lysår borte, og som dermed er de to mest sikre bud på vandplaneter, vi kender til. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Opdagelsen peger på, at vores opfattelse af såkaldte super-jorde måske er mangelfuld, fortæller en af astronomerne bag.

- Tidligere antog vi, at planeter, der kun er en smule større end Jorden, ville være store kugler af metal og sten, som opskalerede udgaver af Jorden, og derfor kaldte vi dem super-jorde, fortæller astronom Björn Benneke fra University of Montreal til ScienceAlert, ifølge Videnskab.dk.