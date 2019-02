NASA gør vild opdagelse i gletsjer: Finder gigantisk hulrum

Et enormt hulrum er blevet opdaget i en gletsjer på Antarktis. Det er af afgørende betydning for, hvor hurtigt gletsjeren smelter

En af verdens største gletsjere smelter meget hurtigere, end man troede.

Sådan lyder det fra en forskergruppe fra NASA.

De har nemlig fundet et enormt hulrum under Thwaites-gletsjeren i Antarktis, og hulrummet betyder, at gletsjeren bliver varmet langt mere op end først antaget.

Forskerholdet fandt hulrummet, der er cirka 300 meter højt og fylder knap halvdelen af Københavns areal, ved at bruge radar.

Det skriver NASA på sin hjemmeside.

Fundet af hulrummet har afgørende betydning - ikke blot for gletsjerens levetid, men også for verdenshavene,

'Størrelsen på et hulrum under en gletsjer spiller en vigtig rolle, når den smelter', lyder det fra NASA-undersøgelsens leder, Pietro Milillo.

'Når mere varme og vand kommer ind under gletsjeren, smelter den hurtigere'.

Forskergruppen regner med, at der er flere små lommer i gletsjeren, som de kan opdage ved hjælp af satellitter.

Hele undersøgelsen blev sat i værk i 2010, for at undersøge, om der er sammenhæng mellem polerne og det globale klima

NASA anslår, at hvis hele Thwaites-gletsjeren smelter, vil det få verdenshavene til at stige 65 centimeter, og hvis alle klodens gletsjere smelter, vurderer NASA, at havene vil stige yderligere 2,4 meter.