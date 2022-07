Nasa: Rusland bliver på rumstationen til mindst 2028

Rusland forventer at blive på Den Internationale Rumstation (ISS) frem til mindst 2028.

Det har russiske rumfartsmyndigheder meddelt den amerikanske rumfartsorganisation, Nasa.

Det siger Kathy Lueders, Nasas rumfartschef, til nyhedsbureauet Reuters.

Tirsdag lød meldingen fra Jurij Borisov, den nyvalgte chef for Ruslands rumagentur, Roscosmos, ellers, at Rusland ville forlade ISS efter 2024 og i stedet arbejde på at bygge sin egen rumstation.

Men russerne vil altså tilsyneladende alligevel blive på rumstationen. Ifølge Nasa-chefen vil russerne blive på ISS, mindst indtil landets egen rumstation er bygget i 2028.

Kathy Lueders siger, at meldingen fra de russiske rumfartsmyndigheder, der går imod rumagenturchef Borisovs udmelding, kom, efter at han havde fortalt om afskedsplanerne.

Rusland og USA har samarbejdet på ISS, siden den blev oprettet i 1998.

Det er et af de steder, hvor landene i dag fortsat samarbejder. Ruslands krig i Ukraine har de fleste andre steder medført et diplomatisk brud.

I USA udtrykte Ned Price, talsmand for det amerikanske udenrigsministerium, ærgrelse over den russiske melding om at forlade rumstationen efter 2024.

Han fortalte samtidig, at det havde været et overraskende træk.

ISS er et samarbejde mellem USA, Rusland, Canada, Europa og Japan. Det har i forvejen som udgangspunkt været planlagt, at den skulle på pension efter 2024.

Nasa agter dog selv først at sende rumstationen på pension efter 2030.

ISS har været bemandet siden november 2000.

I løbet af et døgn kredser den om Jorden 16 gange. Stationen ligger i godt 400 kilometers højde, og et rumskib kan flyve derop på cirka seks timer.

Den danske astronaut Andreas Mogensen rejste i september 2015 som den første dansker nogensinde til ISS. Han var på stationen i ti dage.

I marts i år blev det offentliggjort, at Andreas Mogensen skal på en ny tur til ISS. Den ventes at finde sted i juli 2023.