Nasa's rumhelikopter sender billeder hjem

Den amerikanske rumfartsadministration Nasa har formået at konstruere et tredimensionelt billede af Mars' overflade, efter at agenturets rumhelikopter har sendt billeder tilbage af planetens overflade.

Det skriver Nasa i en pressemeddelelse.

'Ingenuity' er Nasas rumhelikopter. Den blev tidligere på året sendt mod Mars, hvor den i februar foretog en kompliceret landing med rumkøretøjet 'Perseverance'.

I midten af april kunne Nasa oplyse, at helikopteren havde foretaget sin første flyvning.

Alligevel er flyvningen i juli den mest komplicerede hidtil. 'Ingenuity' satte ny rekord for flyvehøjde - 12 meter - hvorefter den ændrede retning fire gange og tog i alt ti billeder i farve.

Det er netop de billeder, der har givet Nasas hold af ingeniører og forskere mulighed for at konstruere de tredimensionelle billeder af planetens overflade.

Her er det især nogle højdedrag på Mars, som har fanget forskernes opmærksomhed.

- I 3D føles det næsten som om, at man kan række hånden ud og røre ved højdedragene, siger Nasa-forsker Kevin Hand.

Ud over det fascinerende ved at se den tredimensionelle konstruktion er det muligt at få øje på detaljer, som ellers havde været svære at se, forklarer han.

- Ved nærmere eftersyn kan man se spøjse linjer hen over overfladen af flere sten. Er det vinden og støvet, der har trukket disse streger, eller er det dele af fortællingen om vand på Mars? Vi ved det ikke endnu, siger han.

Mens den lille helikopter på 1,8 kilo flyver rundt og tager billeder, kører 'Perserverance' rundt på den røde planets overflade og samler prøver af sten og jord. Disse skal efter planen gemmes og hentes af fremtidige missioner til planeten.

- 'Ingenuity' gør det muligt for forskerholdet at være til stede to steder på én gang, siger Kevin Hand og nævner, at 'Perserverance' kører rundt i et krater og indsamler materiale.

- På samme tid giver 'Ingenuity' os en detaljeret forsmag på spændende geologiske fænomener flere hundrede meter væk.