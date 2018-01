Naser Khader står ved angreb på Abdel Aziz

Beklager dog, at han ikke læste Abdels indlæg til ende. Jeg orkede det simpelthen ikke. Det var det sædvanlige 'same, same', siger den konservative politiker

Den konservative politiker, Naser Khader, har fået ørerne i maskinen, fordi han på facebook har kritiseret TV-kendissen Abdel Aziz Mahmoud for 'at se racister alle vegne'.

- Jeg har fjernet opdateringen. Men jeg står ved alt det, jeg skriver, siger Naser Khader til Ekstra Bladet.

Kritikken går på, at Naser Khader kun viser den øverste halvdel af det ene af de indlæg fra Abdel Aziz, han kritiserer. Indlægget, der handler om, hvorfor man aldrig generaliserer, når det er danskere, der har begået et overgreb, er skrevet med sarkasme. Men det fremgår først for alvor, når man læser den sidste del.

Det andet indlæg ironiserer over, at det hovedsageligt kun var hvide mænd, der var nomineret til den nyligt uddelte TV-pris.

Hyler op om racisme

'Hvad sker der for Abdel? Han hyler op om racisme konstant og ser racister alle vegne - senest om TVPrisen, hvor han altså ikke vandt. Men at insinuere, at det har noget med racisme at gøre - det er helt vildt! Det er trættende og træls at høre på. For når det gælder islam, muslimer og islamister, forsøger han konstant at bagatellisere, latterliggøre kritik, relativisere og bortforklare´, skrev Naser Khader bl.a.

Det falder dog ikke i god jord, at Naser Khader ikke viser hele Abdels opslag.

'Osu, Naser. Du mangler halvdelen af hans opslag, som netop viser pointen, skriver bl.a Louise Høst på Khaders facebookside.

Fandme svinsk

Og ikke mindst Abdels Aziz selv er oppe at ringe.

'Naser Khader valgte at lægge et tydeligt sarkastisk tweet på sin Facebook, hvor han selvfølgelig har blokeret mig, så jeg ikke kan se hans bagtaleri. Dét har resulteret i en ny byge af ikke så pæne ytringer mod mig. Vi mangler blot, at han går efter mit hverv, og så har vi et classic Khader-hattrick. Khader har åbenbart udeladt slutningen af min status!! Der er fandme svinsk!!, skriver han på Facebook.

Naser Khader fortryder imidlertid ikke et ord af, hvad han har skrevet.

- Det var et for kort tweet, jeg lagde ved. Der var en fejl. Men jeg gad simpelthen ikke at læse det til ende, for jeg tænkte, at det er hans sædvanlige 'jamen hvad med jer selv'. Jeg synes, at han er træls og selvsmagende, og at han ofte afleder vigtige debatter med hans 'jamen, hvad med jer selv'-snak.

Trækker racismekortet

- Hver gang man diskuterer et problem, så skal man hele tiden sige, hvad med Danmark, hvad med danskerne, og så trækker han racismekortet op af lommen. Og jeg er bare træt af det. Hvornår har han kritiseret Koranens kvindeundertrykkelse eller kritiseret islamisme og islam. Det er hele tiden i opposition til det danske samfund, siger Naser Khader.

Mister troværdighed

Abdel Aziz hæfter sig her til aften ved, at Naser Khaders egne følgere tager afstand fra ham i denne sag.

- Jeg kan konstatere, at det manipulerende opslag om mig, hvor Khader vælger at undlade hele min pointe, har givet bagslag blandt hans egne følgere. De få, han endnu ikke har blokeret, synes, at han er urimelig og forstår min sarkasme. Dét synes jeg taler for sig selv. Mere har jeg ikke at sige, siger Abdel Aziz til Ekstra Bladet.

Aziz' opslag skaffede ham i første en tre dages karantæne på facebook. Ifølge ham selv som resultat af et koordineret angreb fra 'racister'.

Facebook har siden beklaget og ophævet karantænen.