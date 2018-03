Natalie gav soveplads til hjemløs i frysende kulde: Nu er han flyttet ind

I sidste uge hærgede den sibiriske kulde over det meste af Europa.

Hvor de fleste kun for alvor oplevede de bemærkelsesværdige minusgrader til- og fra arbejde, var det en anderledes oplevelse, for de mennesker der lever uden tag over hovedet.

For den walisiske mor Natalie Hawkins betød det, at hun åbnede sit varme hjem op for den 24-årige hjemløse Keiran Kilday. Efterfølgende har hun endda formået at skrabe mere end 10.000 kroner sammen, så hun kan give den nu tidligere hjemløse en ny start.

Det skriver flere udenlandske medier blandt andet Daily Mail og Wales Online.

Søn der fandt ham

Selvom at Natalie havde givet udtryk for, at hun mente, at det var forfærdeligt for de mennesker, der ikke havde noget hjem imens kulden rasede over Wales, var det faktisk den ene af hendes tre sønner, der skaffede den hjemløse Keiran en soveplads i huset.

Den 15-årige Jack havde nemlig spottet Keiran, mens han sov i en forladt togvogn.

Familien Hawkins bød ham straks velkommen, og Keiran Kilday har siden sidste onsdag haft tag over hovedet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Den forladte togvogn hvor Keiran før boede. Foto: MEDIA WALES

Efterladt af familien

24-årige Kilday har været hjemløs i ti måneder, siden hans forældre flyttede fra han.

Udover at bo i togvognen, har han også været nødsaget til at bo i telt.

- Han mødte op, og så fik han en kop te og en omgang spaghetti med kødsauce, siger Fru. Hawkins.

Hun påpeger, at hun omgående kunne mærke, at den hjemløse var 'en god dreng'.

- Det var tydeligt at se, hvornår nervøs han var. Han var grå, frossen og fuldstændig indelukket om sig selv.

- Jeg havde mine fordomme. Jeg troede, han ville være narkoman, alkoholiker.. Men sådan var han slet ikke. Overhovedet ikke. Det kunne jeg mærke, siger hun.

Har lavet indsamling

Siden Keiran er flyttet ind hos familien i Ely i Wales, har de udover indsamlingen også startet en Facebookgruppe, hvor de forsøger at samle ind, så de kan hjælpe den unge mand til en bedre fremtid.

Her er der både blevet støttet med tøj, mad og penge.

- At jeg nu har en seng og en dyne, er det bedste. Og at jeg kan få noget varme. Jeg har savnet at få et bad, jeg har savnet at have en pæn frisure, siger Kilday selv.

- Min mor flyttede til Irland, men jeg fangede ikke signalerne hurtigt nok. Da hun var skredet, var det uundgåeligt, at jeg ville havne på gaden. Det var kun meningen, at det skulle være i en kort periode, men da jeg først var her, var det umuligt at komme væk igen.

Alle de indsamlede midler vil gå ubeskåret til at sikre, at Keiran Kilday igen kan få et tag over hovedet.