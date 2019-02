National Geographic har 100 millioner følgere på Instagram

Det er første gang, at et mediebrand har opbygget en så stor gruppe af følgere på det sociale medie.

Mediet National Geographic har fået over 100 millioner følgere på det sociale medie Instagram.

Det er første gang, at et medie krydser den gyldne grænse.

Milepælen begejstrer Gary Knell, der er formand i National Geographic Partners.

- Vi er taknemmelige for og opmuntrede af, at 100 millioner mennesker gerne vil have National Geographic lige ved hånden.

- Drevet af vores dedikerede fans og umådeligt talentfulde fotografer bruger vi Instagram til at vise vores verden gennem bjergtagende billeder, der inspirerer mennesker til at tage vare på planeten, siger han i en pressemeddelelse.

Med i gruppen, der har flere end 100 millioner følgere på Instagram, er blandt andre sangerinden Selena Gomez og skuespiller Dwayne "The Rock" Johnson, som har henholdsvis 146 millioner og 132 millioner følgere.

National Geographic blev grundlagt i 1888, da en gruppe videnskabsmænd gik sammen om at skabe et tidsskrift, der kunne øge og udbrede kendskabet til geografi.

I dag udkommer magasinet på 31 forskellige sprog og har efter eget udsagn 50 millioner læsere på verdensplan.

Foruden magasinerne producerer selskabet blandt andet også tv-indslag, verdenskort og undervisningsmateriale.