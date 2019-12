Nationalbankdirektør: Det står sløjt til med ligestillingen

Nationalbankdirektør Lars Rohde var i mange år overbevist om, at Danmark var på vej mod mere ligestilling, men nu er han vendt på en tallerken.

Sådan lyder det i et interview med Berlingske Business.

- Men vi er helt åbenlyst ikke lykkedes med ligestillingen i Danmark. Hverken i den offentlige sektor eller i den private og særligt ikke, når man kigger på andelen af kvinder i ledelse.

- Det står alt for sløjt til, siger Lars Rohde til Berlingske Business.

I interviewet taler han blandt andet for, at en flere mænd skal tage en større andel barsel, og at kvindekvoter i for eksempel bestyrelser kan blive nødvendigt.

- Min personlige holdning er, at hvis man ikke laver tvungen barsel til mænd, og på den måde gør det attraktivt for mænd at tage barsel, så kan vi lige så godt glemme den her ligestillingsdebat. For det er ret afgørende, siger han.

Han mener, at det er fornuftigt, at Danmark og resten af EU-landene skal indføre to måneders øremærket barsel til mænd inden 2022. Men han ser gerne, at Danmark går endnu længere, selv om det er "radikalt".

Må gøre sig mere umage

Lars Rohde mener, det er "tankevækkende", at der er store virksomheder i Danmark, som har direktioner og bestyrelser, der "stort set er klinisk renset for kvinder."

- Jeg har hørt bestyrelsesformænd sige, at selv om de gerne ville, har de været ude af stand til at finde en kvalificeret kvinde til deres ottemands bestyrelse. Men så synes jeg ærligt talt, at de skulle gøre sig lidt mere umage.

- Vi har først reel ligestilling, når der også er plads til dårlige kvindelige topchefer, siger nationalbankdirektøren.

På nationalbankdirektørens egen hjemmebane gør man allerede en del for at fremme ligestillingen, forklarer han.

41 procent af Nationalbankens ansatte er kvinder, og når man rekrutterer, sørger man altid for, at der blandt de sidste tre kandidater er en af modsatte køn.

- Det virker. For hvis man ikke er i stand til at komme med kandidater af forskellige køn, skal man have en ret god forklaring - ellers bliver vi sure, og derved får vi tvunget hele feltet i spil, siger Lars Rohde.

I den øverste direktion, som tæller tre, sidder der dog kun mænd i øjeblikket.

Lars Rohde er da heller ikke afklaret med, om han mener, at kvindekvoter er vejen frem.

- Jeg vil i hvert fald gerne genoverveje det. Jeg synes, at kvindekvoter er en falliterklæring, men det kan jo blive nødvendigt, siger han.