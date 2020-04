Nationalbanken: Her er de tre coronascenarier

I september 2019 - før nogen anede noget som helst om covid-19 - forventede Nationalbanken, at Danmarks bnp ville stige med 1,5 procent i 2020.

Men efter coronavirussens øjeblikkelige nedlukning af Danmark vurderer Nationalbanken nu i en spritny og dyster analyse, at væksten i landet kan falde med mellem tre og ti procent.

I analysen har man opstillet tre scenarier, som viser, hvor hårdt den økonomiske aktivitet kan blive ramt.

Mens væksten i det 'milde scenarie' kun falder med tre procent, så falder den med hele ti procent i det 'hårde scenarie'. I midten af dem står det 'centrale scenarie' med fem procent.

Ekstra Bladet gennemgår herunder på baggrund af analysen de forskellige scenarier. Nationalbanken understreger dog, at der er 'exceptionelt stor usikkerhed forbundet med disse scenarier'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det milde scenarie - fald på tre procent

Her sker der en hurtig genopretning i både Danmark og udlandet, f.eks. som følge af at der hurtigt udvikles en vaccine eller en effektiv behandling. Produktionsgabet, der er forskellen mellem den faktiske og potentielle produktivitet i samfundet, lukkes i løbet af 2021.

Helt konkret antager man i dette scenarie, at de restriktive foranstaltninger, som aktuelt er iværksat i Danmark, opretholdes indtil efter påske, hvilket også er, hvad regeringen har meldt ud. Derefter lempes de delvist frem til juni, hvorefter man overgår til de lidt restriktive foranstaltninger frem til slutningen af oktober.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det centrale scenarie - fald på fem procent

Efterhånden som udbruddet kommer under kontrol, og bekymringerne om smitte mindskes, sker der en gradvis genopretning først i Danmark og senere i udlandet. I slutningen af 2021 vurderes produktionsgabet fortsat at være negativt. Det er primært grundet en svag efterspørgsel i udlandet.

I dette scenarie antager man også, at de nuværende restriktive foranstaltninger opretholdes indtil efter påske, som også regeringen aktuelt har meldt ud. Derefter lempes de delvist frem til september, hvorefter man overgår til de lidt restriktive foranstaltninger året ud.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det hårde scenarie - fald på ti procent

I det værste af de tre scenarier trækker genopretningen ud. Det kan f.eks. skyldes, hvis udbruddet blusser kraftigt op i slutningen af 2020, hvis adfærdsændringer viser sig at være længerevarende eller måske vigtigst af alt, hvis nedgangen i udlandet bliver langvarig og dyb. I dette tilfælde vil der i slutningen af 2021 fortsat være et betydeligt negativt produktionsgab, og vi vil derfor stadig her være langt fra at udnytte potentialet.

I det hårde scenarie antages det, at de nuværende restriktive foranstaltninger opretholdes helt indtil udgangen af juni. Derefter lempes de delvist frem til udgangen af året.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nationalbankdirektør Lars Rohde. Foto: Rune Aarestrup Pedersen/Ritzau Scanpix

Mest realistisk

Ekstra Bladet har ved en netop overstået telekonference spurgt Nationalbankdirektør Lars Rohde ind til, hvor realistiske de tre scenarier er.

Her ønskede han ikke udpege det scenarie, som han tror mest på.

- På nuværende tidspunkt skal man være meget forsigtig med at udelukke noget som helst (at det kan blive værre end det hårde scenarie, red.), men jeg vil også understrege, at det jo også kan gå godt.

- Det her er tre, synes vi selv, nogenlunde ædruelige fremskrivninger af, hvordan det kan gå afhængig af både den sundhedsmæssige udvikling, men også reaktionerne herpå.

- Så derfor kan man sige, at hvis man begynder - og det er der jo politiske signaler om - en vis åbning her efter påske, så ligger vi måske i den øvre ende i scenarie 1-2, hvorimod hvis nedlukningen varer meget længe og er meget bastant, så kan vi risikere, at det snarere er 2-3, som vi skal kigge på, svarede Lars Rohde.

Grafikken viser de forskellige scenarier i forhold til graden af foranstaltninger sammenholdt med kalenderåret. Grafik: Nationalbanken